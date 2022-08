Accueil Conso Vacances Grèves dans l'aviation : fumée blanche chez Brussels Airlines Syndicats et direction ont tenu une réunion constructive ce mardi. T.VH ©BELGA

L'été a été chaud dans le secteur de l'aviation et dans les aéroports belges. Et après les grèves de juin et juillet, certains craignaient un dernier mouvement avant la fin de l'été, voire durant l'automne. Il faut dire que les discussions entre syndicats et direction étaient au point mort aussi bien chez Ryanait que chez Brussels Airlines. Du moins jusqu'à ce mardi. Une réunion s'est tenue du côté de Brussels Airlines et s'est...