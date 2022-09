Allemagne: les pilotes de Lufthansa feront grève vendredi

Tous les vols de passagers et de fret au départ de l'Allemagne seront affectés, a indiqué le syndicat. Les nouvelles négociations salariales n'ont pas abouti, malgré une proposition de l'entreprise la semaine dernière et d'ultimes pourparlers mercredi. Le syndicat souhaite que les salaires soient augmentés de 5,5 % cette année et indexés automatiquement à partir de l'année prochaine.