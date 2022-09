Brussels South Charleroi Airport a enregistré 882.958 voyageurs le mois dernier, soit 9 % d'augmentation par rapport à 2019

L'aéroport a enregistré 882.958 passagers soit mieux qu'en juillet 2019, l'année de référence avant la crise sanitaire.

BSCA comptabilise plus de vols qu'en août 2019 où nous enregistrions une moyenne de 76 vols par jour pour 84 ce mois d'août 2022.

Le top cinq des destinations les plus populaires du mois dernier étaient Milan, Alicante, Bucarest, Marseille et Budapest.

Nouveautés

Ce mois d'août BSCA a accueilli Bepact, l'organisation belge qui rassemble des femmes et des hommes actifs dans le domaine des affaires publiques, pour des entreprises, fédérations d'entreprises et agences en lobbying. Bepact organise Le Summer School, une initiative qui échange sur les connaissances et enjeux socio-économique en Wallonie.

Dans ce cadre Monsieur Willy Borsus, vice-président de la Wallonie, a accepté de prendre la parole sur le sujet de la reconversion économique de la Wallonie.

Brussels South Charleroi Airport a eu le plaisir d'accueillir début août le tournage du film Visions de Yann Gozlan (Boîte Noire, Un Homme Idéal) qui sortira courant 2023. Diane Kruger, l'actrice principale du film, est venue interpréter une pilote de ligne d'un Airbus A330neo mis à disposition par la compagnie long-courrier, Air Belgium. Panache Productions, La Compagnie Cinématographique et Anga Productions ont rassemblé plus de 120 figurants et une équipe de 40 personnes qui ont été pris en charge par nos équipes afin de permettre au réalisateur d'accomplir sa vision."

Brussels South Charleroi Airport fait partie des nominés dans la catégorie « Ecology » du tout nouveau Trends Impact Awards récompensant les entreprises qui mettent en œuvre des stratégies générant un impact positif et créant une valeur durable pour tous. Cette fin d'année, 7 prestigieux prix seront octroyés par le Trends Impact Awards en collaboration avec l'Antwerp Management School.

Points vacances

Pour certains, septembre est le mois des voyages, les étudiants ayant terminés leurs examens, les adeptes des vacances hors congés scolaires, les voyages d'affaires ou simplement ceux qui ont envie de prolonger l'été… Quelle que soit votre raison, nos équipes sont heureuses de vous accueillir à l'aéroport.

Et pour tous les autres, Brussels South Charleroi Airport vous souhaite une excellente rentrée !