DOSSIER | Écouter le brame du cerf : vivez un instant magique

À l'automne, les jeunes et les vieux mâles s'affrontent avec pour seule fin la conquête des femelles. La saison du brame attire de plus en plus de curieux venus écouter ce cri guttural qui jaillit de la forêt. Partir seul à l'aventure est possible, en privilégiant le matin (très tôt) ou la soirée pour mettre un maximum de chances de votre côté.

D'autres options avec un encadrement pourront vous permettre d'observer ce phénomène en toute sécurité. Au lever du jour ou au crépuscule, rendez-vous aux Grottes de Han pour une visite sauvage et magique.

Au Parc à gibier de La Roche, un guide vous transmettra sa passion des cervidés. À Saint-Hubert, des soirées spéciales sont organisées pour écouter le brame du cerf. À Theux, dans le parc Forestia, découvrez leurs soirées thématiques. Dans la Province de Luxembourg, il existe également de nombreuses initiatives de balades guidées à découvrir.

