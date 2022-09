DOSSIER | Liège : toute la chaleur de l’automne

En partenariat avec VISITWallonia.be

Cet automne, la Maison du Tourisme du Pays de Liège vous accueille pour vous faire découvrir la cité ardente comme vous ne l'avez jamais vue. Le passé industriel de la ville lui confère cette ambiance dynamique et créative que tout le monde appréciera, en famille comme entre amis. Flâner dans le centre-ville, explorer ses impasses historiques … Un programme unique vous attend à Liège. Les travaux du tram en cours dans le centre-ville vous permettront d'observer une ville en mutation comme on peut rarement le voir ailleurs! Rejoignez Liège directement en train pour plus de confort et profitez de votre visite pour découvrir de nouveaux moyens de déplacement uniques.

Le musée de la Boverie accueille l'exposition "Collectionneuses Rothschild. Mécènes et donatrices d'exception"cet automne. Conçue en partenariat avec le musée du Louvre, elle emmène le visiteur dans l'univers de la famille Rothschild, dont les femmes cultivent un goût pour l'art depuis des siècles. Du 21 octobre 2022 au 26 février 2023, découvrez les femmes à la personnalité singulière de cette famille légendaire. Ignorées par l'histoire, ces collectionneuses ou mécènes ont considérablement contribué à l'enrichissement de notre patrimoine historique. Retrouvez les collections de neuf femmes d'exception sur un parcours de plus de 2000 m2 reprenant plus de 350 œuvres.

Une navette fluviale

En plus d'être une attraction touristique pratique pour découvrir les quartiers emblématiques de la ville, la navette fluviale peut également simplement servir de moyen de transport pour les Liégeois. Un moyen pratique et sympa pour aborder la cité ardente sous un nouveau regard. Six arrêts répartis en différents points stratégiques depuis le pont de Fragnée jusqu'au centre-ville vous permettent de relier la gare des Guillemins, le centre-ville, le Cœur historique, le Musée de la Vie wallonne, le Grand Curtius ou encore le Musée et le parc de la Boverie jusqu'au 7 novembre.

Une fois arrivé dans le centre-ville, ne manquez pas les nombreuses boutiques de créateurs et d'artisans locaux pour découvrir le savoir-faire de la région. Après ce tour de shopping, gardez un peu de souffle pour gravir la Montagne de Bueren, l'un des dix plus extraordinaires escaliers au monde! Ouvrage d'art caractéristique des percées du XIXe siècle, ses 374 marches permettaient de relier directement la caserne de la citadelle au centre-ville.

À proximité du centre historique, passez voir le site des Coteaux de la Citadelle qui offre des vues uniques de Liège et de la vallée de la Meuse. Mélangeant nature et patrimoine, il compte de nombreux monuments emblématiques de la cité. Cinq promenades balisées ont été aménagées afin de sillonner ce site classé 3 étoiles au Guide Vert Michelin. Terminez votre escapade liégeoise en dégustant l'une des spécialités locales, la traditionnelle gaufre ou l'authentique café liégeois à l'image des habitants: généreux et conviviaux!

+ Informations: www.visitezliege.be

