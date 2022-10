Accueil Conso Vacances Comment les stations de ski s’adaptent à la flambée des prix Les forfaits vont augmenter, et les services pourraient être réduits. Van Hoof Thibaut ©Shutterstock

Malgré la crise, les Belges ont encore envie de voyager cet hiver. Pour aller au soleil, mais aussi pour les traditionnels sports d'hiver. Et s'il y a un pas entre l'envie d'y aller et la possibilité de payer son séjour, les chiffres sont éloquents, comme l'indique la dernière étude menée par Savoie Mont Blanc. "Les intentions de départ des clientèles étrangères aux sports d'hiver, celles privilégiées par Savoie et Haute-Savoie,...