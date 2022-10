Accueil Conso Vacances La nouvelle taxe wallonne sur les camping-cars irrite : “La taxe de mise en circulation multipliée par 20 ? Injuste et incompréhensible !” Les camping-caristes sont remontés contre la nouvelle taxation appliquée en Wallonie. Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société



©Shutterstock

Le collectif des campings caristes wallons est remonté. La raison ? Les nouvelles taxes de mise en circulation et le malus écologique sur les véhicules de loisirs dans la région. Concrètement, on parle d'une taxe annuelle de circulation cinq à six fois plus élevée, et d'une taxe de mise en circulation qui a été multipliée par vingt. Mise en place sous le ministre Crucke (MR), la réforme implique qu'il faut désormais avoir un usage professionnel pour bénéficier des taxes réduites propres aux camionnettes, pick-up, etc. "Or, les camping-cars font aussi partie des utilitaires, pointe...