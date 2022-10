Accueil Conso Vacances "Peur sur le parc": le Parc Astérix voit les choses en grand pour Halloween, frissons garantis ! Le parc Astérix ouvrait ce premier octobre sa saison d'Halloween, l'occasion d'inaugurer une toute nouvelle zone sur le site, la zone Sirius. "Peur sur le parc", c'est le nom de l'évènement, garantit de sérieux frissons. S.A.

Un étrange bateau revenu des fonds marins et ses centaines de passagers et marins ont accosté dans la zone Sirius, ses ruelles sombres et ses places lugubres, en bordure du parc Astérix. Ce samedi premier octobre, sous le ciel gris de l’Oise, à quelques kilmoètres au nord de Paris, 14 000 visiteurs ont gagné le parc du petit Gaulois. Au programme : montagnes russes, bien sûr, mais aussi maisons hantées, buffets de l’horreur, spectacles de clowns zombies, dj sets des enfers, sans oublier bien sûr la grande parade nocturne. Une chose est sûre, le parc d’attraction a mis les petits plats dans les grands pour l’ouverture de cette saison cruciale pour l’industrie du frisson. 14 tonnes de citrouilles, 3 000 pieds de maïs et bottes...