Trois complexes hôteliers, 450 chambres, 2000 clients par jour: comment le Parc Astérix veut devenir "une destination de court-séjour"

Les Trois Hiboux, La Cité Suspendue et Les Quais de Lutèce sont les trois hôtels du Parc Astérix, qui ne se contente plus de n'être "qu'un" parc d'attraction.

Une légère brume se lève sur l’hôtel de la Cité Suspendue. Sous les pilotis qui soutiennent les maisons de bois, le marécage rappelle que la Ville lumière, elle aussi construite partiellement sur un bras mort de la Seine, n’est qu’à 35 kilomètres de là. Bâtis en 2018, les ponts de bois qui mènent d’une maison à l’autre constituant ce vaste hôtel font oublier les stupeurs et tremblements qui gagnent le parc, à deux pas des chambres. Dans ces dernières, d’ailleurs, un confort exceptionnel et un décor où rien n’est laissé au hasard. Même le porte papier-toilette semble venir tout droit d’un village gaulois ! C’est sûr, pour le Parc Astérix, les grands huit ne suffisent plus, il s’ouvre alors comme un vrai pôle d’attraction touristique.

©Sylvain Cambon

Avec La Cité Suspendue et Les Trois Hiboux, l'hôtel Les Quais de Lutèce vient compléter la trilogie, et pas de n'importe quelle manière. "On est vraiment dans les cases de la BD", se félicite Guy Vassel, Directeur général adjoint du parc. Et c'est vrai que la rivière qui traverse les maisons du Paris de l'époque gauloise, les ateliers d'Amérix (le forgeur de serpes de l'univers d'Uderzo et Goscinny), et les chambres pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes ont de quoi impressionner.

©Sylvain Cambon

Ce nouveau joyau obtient les quatre étoiles et porte le total de chambres du complexe à 450, pouvant accueillir 2 000 personnes chaque nuit, et culminant à un taux de remplissage de 95 %. "Ça fait partie de la stratégie de devenir une destination de court séjour. Aujourd'hui, les gens viennent passer une journée sur le parc le samedi, passent la nuit à l'hôtel, et vont visiter les châteaux de la région le dimanche." Agréable combo, "mais on a ajouté beaucoup d'attractions sur le parc, séjourner dans un hôtel en pleine nature", sans manquer le moindre vertige. "On s'aperçoit aussi que la satisfaction est supérieure quand on séjourne, parce qu'on s'aperçoit aussi que les gens profitent de la restauration, de l'hôtellerie, et du parc."

Parmi les clients de l’hôtel, 60 % de familles, 25 % venant d’en dehors les frontières nationales.

En fonction des chambres et des options réservées (on ne peut que conseiller le bar et le restaurant des hôtels, bien sûr toujours dans le thème), Guy Vassel estime qu’il faut compter environ 80 euros par personne pour deux jours et une nuit sur le parc, mais les prix varient selon les formules et les dates de réservation. Une famille venant passer deux jours et une nuit doit prévoir environ 500 euros, sans le couvert.