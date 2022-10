Vacances de Toussaint : malgré la crise, le Belge cherche le soleil !

Si la crise frappe durement le budget des ménages belges et contraint à supprimer certaines dépenses, les vacances restent visiblement une priorité pour de nombreux Belges.

"Les réservations sont arrivées assez tard et, pour une grande partie, elles ne s'effectuent qu'en octobre, quelques semaines voire quelques jours avant le départ", indique le tour-opérateur Tui. "Cette tendance n'est pas nouvelle car lors des deux dernières années, les différentes mesures liées au coronavirus expliquaient cette prudence. Aujourd'hui la tendance du last minute est liée au sentiment d'incertitude causé par la crise énergétique."

Tui constate également le retour en force des destinations hors Europe. "Ces pays, qui n'étaient pas proposés pendant la pandémie, connaissent aujourd'hui un véritable renouveau. La Turquie, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie sont ainsi très prisés, tout comme le Sénégal, nouveau venu dans notre offre, qui complète parfaitement et à prix doux le programme de vacances exotiques."

Cette année, c'est aussi la première fois que les calendriers scolaires de l'enseignement flamand et francophone ne coïncident plus. Les vacances d'automne pour les francophones durent 2 semaines et commencent une semaine plus tôt que celles des néerlandophones. "Les familles francophones ont clairement opté pour la première semaine des vacances, plus avantageuse. Beaucoup d'entre elles ont aussi choisi des destinations comme la Crète ou Rhodes ou encore Majorque parce qu'elles font encore partie de l'offre estivale et qu'elles sont proposées actuellement à un prix de basse saison. Deux semaines de congé donnent aussi l'occasion de partir plus longtemps, vers une destination lointaine par exemple."

Quant au budget, le Belge n'a visiblement pas envie de se serrer la ceinture en vacances. "Les Belges dépensent en moyenne 1 413 € pour leurs vacances en avion, soit 19 % en plus qu'en 2019. Le budget moyen alloué aux vacances en voiture est de 245 € (+13 %) et celui des citytrips de 361 € (+11 %)."