Mauvaise nouvelle si vous comptez partir en vacances en France: les péages seront plus chers dès 2023

Comme une mauvaise nouvelle ne vient généralement jamais seule, les automobilistes qui se rendront en France l’an prochain risquent de devoir mettre encore plus la main au portefeuille qu’actuellement. Les sociétés responsables de la gestion et de l’entretien des autoroutes françaises envisagent en effet d’augmenter les tarifs des péages. Pas qu’un peu : selon les informations collectées par nos confrères de l’Hexagone, la hausse souhaitée par ces sociétés serait proche des 8 %, alors que l’inflation en France n’est pourtant que de 6 %. À titre de comparaison, la hausse en 2022 n’avait été que de 2 %.

Pour expliquer cette future hausse, les sociétés responsables des 9 000 km d’autoroutes à péages sous gestion privée - l’État français en gère 3 000 km - justifient cette hausse par l’inflation et la nécessité de rénover le réseau routier pour un peu plus de 3 milliards d’euros.

En France, les associations de défense des automobilistes fulminent. Mais si le gouvernement français compte faire pression sur les sociétés concernées, rien n’indique qu’elles pourraient faire un geste envers les automobilistes.

La hausse probable, dès février, aurait évidemment un impact financier important sur les automobilistes belges. Prenons l’exemple d’un conducteur bruxellois qui, pour ses vacances estivales, compterait se rendre du côté de Marseille l’an prochain. Il devrait débourser, aller-retour, 11,2 € de plus qu’actuellement. Bien sûr, il pourrait maximiser les routes sans péage. Un trajet vers Marseille en empruntant les autoroutes non payantes nécessiterait tout de même de débourser 104 € aller-retour contre 96 € en 2022, tout en rallongeant son trajet de plus de deux heures. Un automobiliste qui irait jusqu’à Perpignan devrait débourser 191 € aller-retour contre 177 € en 2022.

Pour les indépendants ou même les particuliers qui multiplieraient les trajets en France, la facture finale pourrait être très élevée si les gestionnaires des autoroutes françaises confirment leurs intentions.