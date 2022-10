Accueil Conso Vacances Les agences de voyages mises sous pression par les tour-opérateurs: "C’est la crise pour tout le monde" La crise sanitaire à peine passée, voilà que les tour-opérateurs leur font payer la note. Van Hoof Thibaut ©Shutterstock

Le secteur du tourisme a été celui qui a le plus durement souffert de la crise sanitaire. Premier à fermer et dernier à rouvrir complètement, il a mis des mois à reprendre une activité proche de la normale. Et si les touristes étaient bien au rendez-vous cet été après deux périodes estivales plus que perturbées, les voyages d'affaires sont encore largement en deçà du niveau de 2019. Pour revenir au secteur des voyages de loisirs, quelques signaux indiquent que les mois à venir pourraient être compliqués. La crise économique pèse ainsi sur le budget des ménages, mais aussi sur les frais des compagnies, tour-opérateurs et agences de voyages. Et puisque ces dernières sont au bout de la chaîne, elles subissent aussi de nouveaux frais des deux premiers. On connaissait la taxe carburant, mais voilà que certains tour-opérateurs demandent de nouveaux frais aux agences. TUI a ainsi changé son système pour l'envoi des brochures....