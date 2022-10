Quelle météo pour la soirée d'Halloween et le férié du 1er novembre ?

Le ciel sera d'abord assez nuageux lundi après-midi avec encore quelques faibles précipitations surtout au nord du pays, selon les prévisions de l'IRM. Par la suite, les éclaircies s'élargiront et le temps deviendra sec partout. Les maxima s'échelonneront de 15 degrés en haute Belgique à 19 voire localement 20 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est.

Ce lundi soir, soirée d'Halloween, le temps sera sec avec des nuages élevés mais la nébulosité augmentera rapidement et, en début de nuit, une zone de pluie faible à modérée transitera d'ouest en est sur le pays. Plus tard dans la nuit, à l'arrière de la perturbation, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies mais le vent modéré de sud se renforcera pour devenir assez fort de sud-ouest avec des rafales de 55 à 65 km/h. A la Côte, il deviendra fort avec des rafales jusque 75 km/h. Les minima seront compris entre 9 degrés en Ardenne et 14 degrés en plaine.

Mardi matin, quelques pluies seront encore présentes sur l'est mais les éclaircies s'élargiront et le temps deviendra sec partout. En fin d'après-midi, davantage de nuages arriveront par l'ouest mais le temps devrait rester sec jusqu'en soirée. Les maxima seront compris entre 11 ou 12 degrés en haute Ardenne et 16 degrés dans le centre.

En soirée mardi, la nébulosité sera variable à abondante avec de la pluie ou des averses à partir de l'ouest qui transiteront en cours de nuit vers l'est sous forme atténuée. Les minima seront compris entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 degrés dans le centre.