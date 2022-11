Passer Noël dans la magie belge, et surtout en Ardenne : les réservations vont bon train

Traditionnellement, le 25 novembre signe le début de la période des fêtes de fin d’année. On ne voit plus que cela dans les rues, dans les pubs, dans les téléfilms et les séries : Noël, Noël, Noël ! En revanche, réserver pour passer les fêtes ailleurs que chez soi, cela a déjà commencé. Pour connaître plus précisément les intentions des Belges, le site de réservation de vacances a lancé une enquête. Cette année, les Belges ont envie de rester au pays : plus de 80 % des Belges qui réservent un court ou long séjour pour Noël l’ont décidé. L’année dernière, ce chiffre atteignait à peine les 40 % ! Cela se comprend vu la conjoncture incertaine et les prix qui flambent ! Ce n’est pas pour cela que les vacances se feront au rabais, loin de là !

L’Ardenne, valeur sûre !

Bien sûr, on bouge aussi : direction l’Autriche (5 %) et les Pays-Bas (5 %) complètent le trio de tête, suivis par l’Allemagne et la France.

Pour un séjour prévu uniquement le week-end de Noël ou du nouvel an, les Belges choisissent aussi une destination belge, représentant respectivement 83 % et 80,5 % des réservations.

Et quelle est la destination la plus demandée ? La province de Luxembourg qui couvre les deux-tiers de l’Ardenne belge et qui a toute la nature pour elle ! Elle remporte la majorité des suffrages, avec 44,4 % des réservations. Viennent ensuite la province de Liège (30,2 %), la province de Namur (15,7 %), la Flandre occidentale (5,6 %) et le Limbourg (2,4 %).

Ainsi, Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne, Neufchâteau ou encore Virton et les villages alentour vont pouvoir proposer leurs féeries aux touristes belges, rejoints bien sûr par les touristes européens, surtout les Hollandais, les Français, les Luxembourgeois et les Allemands.

Des fêtes au pays en mode décroissance, nature et repos... Tout bénéf’ pour 2023 !