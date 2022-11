Nouveau chaos à prévoir à l'aéroport de Charleroi? "La direction et Ryanair prennent les voyageurs en otage"

Ce mercredi 9 novembre, le pays risque d’être paralysé par la grève nationale annoncée depuis plusieurs semaines. Et on en parle tellement que ceux qui s’étonneraient de voir un train ou un bus annulé ou un supermarché fermé feraient presque preuve de mauvaise foi. Mais en va-t-il de même pour ceux qui ont un vol prévu dans un aéroport belge ? Du côté de Brussels Airport, on a pris les devants en fin de semaine passée en annonçant l’annulation d’environ 40 % des vols prévus mercredi. Une décision prise avec les compagnies et qui donne l’occasion de recaser les passagers sur des vols prévus la veille ou le lendemain de la grève. Du côté de Charleroi Airport, on se cantonne pour le moment sur un message habituel en cas de grève : venez au moins 3 heures avant votre vol à l’aéroport.

Didier Lebbe, permanent syndical CNE en charge de l’aviation tape du poing sur la table. “Les compagnies basées à Charleroi (il pointe surtout Ryanair, évidemment) et la direction de l’aéroport jouent au chat et à la souris et prennent finalement les passagers en otage, lance-t-il. J’ai appelé le directeur de l’aéroport (Philippe Verdonck, NdlR) vendredi pour lui demander s’ils allaient suivre l’exemple de Zaventem. Il m’a dit que la situation était différente car les compagnies avaient elles-mêmes pris les décisions et que les gens étaient de toute façon prévenus que la grève pouvait perturber les activités de l’aéroport.”

Une position qui est beaucoup trop timide, selon lui. “Ils ne prennent aucune mesure pour éviter un chaos similaire à celui d’il y a trois semaines ! Je ne sais pas à quoi ils jouent, mais je me décharge de toute responsabilité si la même situation se reproduit. Ils sont prévenus de la grève depuis des semaines, et nous les avons alertés à plusieurs reprises. Ils vont encore dire que nous prenons les gens en otage avec notre mouvement, mais c’est de leur faute. Je me demande dans quelle mesure ils ne le font pas exprès pour pouvoir nous taper dessus ensuite.”

De son côté, Philippe Verdonck est clair. “L’impact sera en fonction des actions que les grévistes mèneront en accord avec leurs centrales, nous explique-t-il. Les annulations des compagnies aériennes sont des décisions purement de leur ressort, tout comme à Zaventem. Pour le moment, elles n’ont pas encore notifié leurs décisions mais si elles en prennent elles en informeront directement leurs passagers par SMS/e-mail, et les consignes pour les passagers ont déjà été publiées sur notre site internet depuis la semaine dernière. En d’autres termes, ce qui vaut pour Zaventem vaut pour Charleroi ainsi que les autres aéroports dans une situation de grève nationale.”

Et Didier Lebbe d’en remettre une couche. “Il y a une législation européenne qui oblige les compagnies à trouver une solution, par exemple en recasant les passagers sur des vols la veille ou le lendemain d’un mouvement de grève, quand il est prévu de longue date et que des perturbations sont à craindre. Et je rappelle que Ryanair doit respecter le droit belge même si c’est une compagnie irlandaise.”