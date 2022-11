Suppression de pistes et stations en danger : l’impact du réchauffement climatique sur les sports d’hiver

Quand on parle des stations de ski, une question revient de plus en plus souvent : quid du réchauffement climatique ? Cet été, l’impact des vagues de chaleur successives s’est ressenti jusqu’au sommet du mont Blanc, avec 10,4 degrés enregistrés au mois de juin....