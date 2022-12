Grève chez Ryanair : 19 000 passagers concernés, 107 vols annulés ce week-end à Charleroi

On en sait plus sur la grève du personnel de cabine Ryanair qui se déroulera les 30 et 31 décembre, et les 1er, 7 et 8 janvier. Pour le premier week-end, on parle de 107 vols annulés et 19 000 passagers concernés. Tous les vols ne seront donc pas annulés, seulement ceux au départ de Charleroi et opérés par le personnel de cabine basé en Belgique. Il s’agit de vols à destination de Tenerife, Dublin, Malaga, Lisbonne ou encore Marrakech.