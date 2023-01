Le futur des sports d’hiver menacé par le réchauffement climatique: comment les professionnels du tourisme s'adaptent pour préparer l’avenir

Si la neige est de retour dans les stations de ski et que la météo redevient beaucoup plus positive pour la pratique de la glisse, on n’a pas oublié ces images de stations privées de neige et contraintes de fermer alors que la saison ne faisait que commencer, fin décembre. Croire que cet épisode de douceur est isolé serait d’ailleurs une erreur puisque cela...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous