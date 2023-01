“Dubaï est une destination qui mêle la culture moderne à l’histoire, l’aventure, le divertissement et le shopping de première classe. Venez assister à une représentation à l’opéra de Dubaï, observez le cœur de la ville du haut de la tour Burj Khalifa et passez un après-midi au bord de la rivière de Dubaï à explorer les souks d’or, de tissus et d’épices. Si vous êtes à la recherche de sensations fortes, élevez-vous en montgolfière au-dessus des dunes, faites un tour à toute allure à l’IMG Worlds of Adventure ou sautez en parachute sur l’île de Palm Jumeirah”, peut-on lire comme descriptif de la ville sur le célèbre site américain.

La ville des Émirats arabes unis devance Bali (Indonésie) et Londres. Tandis que Rome et Paris complètent le top 5. Dix villes européennes figurent dans ce top 25 alors que le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Thaïlande, le Mexique et l’Égypte sont les pays le plus représentés avec deux villes.

Le classement complet :

1. Dubaï (Émirats arabes unis)

2. Bali (Indonésie)

3. Londres (Royaume-Uni)

4. Rome (Italie)

5. Paris (France)

6. Cancun (Mexique)

7. Crète (Grèce)

8. Marrakech (Maroc)

9. République dominicaine

10. Istanbul (Turquie)

11. Playa del Carmen (Mexique)

12. Barcelone (Espagne)

13. New Delhi (Inde)

14. Hurghada (Égypte)

15. Madrid (Espagne)

16. Phuket (Thaïlande)

17. Hanoï (Vietnam)

18. Le Caire (Égypte)

19. Florence (Italie)

20. Lisbonne (Portugal)

21. Edimbourg (Royaume-Uni)

22. Bangkok (Thaïlande)

23. New York (États-Unis)

24. Doha (Qatar)

25. Rio de Janeiro (Brésil)

Vous utilisez Tripadvisor comme baromètre de vos voyages ? Cette nouveauté devrait vous intéresser