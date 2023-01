Citytrips: les destinations européennes de moins en moins prisées, voici pourquoi

Les grandes villes ont donc souffert de ces nouvelles habitudes, mais aussi de l’absence des touristes non-européens. Et tout n’est pas encore rentré dans l’ordre. D’ailleurs, le tourisme dans les grandes villes européennes semble en perte de vitesse, si on en croit le dernier rapport du World Travel&Tourism Council, repris par le site spécialisé Travel 360. Avant la crise sanitaire, les grandes villes mondiales représentaient 50 % des voyages, un chiffre qui a chuté depuis lors, également face à la diminution des voyages d’affaires.

On apprend aussi que Paris perdra dans les années à venir son statut de ville la plus visitée au monde, au profit de destinations comme Doha (+21 % depuis 2019) ou encore Varsovie (+14 %). Dans l’ensemble, ce sont même les grandes villes européennes qui sont fortement concurrencées par les destinations asiatiques, en particulier celles d’Arabie comme Doha, donc, mais aussi Dubaï ou Abu Dhabi.

Et le rapport imagine même un top 10 mondial à l’horizon 2030. Paris tombera ainsi à la troisième place derrière deux villes chinoises, Pékin et Shangai. Viennent ensuite Orlando, Las Vegas, Guangzhou, New York, Macao, Bangkok et Tokyo.

Ce n’est pas illogique de voir beaucoup de villes asiatiques dans ce classement mondial vu la croissance démographique de cette région du monde. Pour les touristes européens, les citytrips rimeront toujours avec Paris, Rome ou Barcelone, évidemment. On imagine mal aller à Tokyo pour trois ou quatre jours ! Il faut d’ailleurs voir le bon côté des choses pour les touristes : il y aura peut-être moins foule à Paris ou ailleurs. Au niveau économique, par contre…