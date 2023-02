Les syndicats obtiennent un accord qui a fait plier Ryanair pour la première fois, une paix sociale garantie pour deux ans

Après un préaccord obtenu la semaine dernière entre les syndicats et la direction de Ryanair, le personnel Ryanair basé en Belgique l’a confirmé à 92 % lors d’un vote organisé ce vendredi. Une victoire pour les syndicats, après des mois marqués par 11 jours de grève et des négociations au point mort avec la direction de la compagnie irlandaise. “En fait, nous obtenons ce que nous avons réclamé il y a un an, ni plus ni moins, se...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous