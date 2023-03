Voilà trois qualificatifs qui nous viennent à l’esprit pour décrire Bettmeralp, cette petite commune montagnarde au cœur du Valais et surplombant la vallée du Rhône. En empruntant le train qui circule dans la vallée et en passant par des villes comme Martigny, Sion et Sierre, on n’imaginait pas un seul instant découvrir dans ce petit village perché à 1950 mètres d’altitude une telle ambiance et un tel décor pittoresque qui, par moments, nous replonge dans ce que pouvait être la montagne voici quelques dizaines d’années.

Le tout est surplombé par des sommets imposants qui, en hiver, font de ce coin de Suisse un domaine skiable incontournable et, toute l’année, offre un panorama exceptionnel. Et si nous n’y sommes manifestement pas passés au bon moment, il paraît que le soleil est ici présent quelque 300 jours par an. Avec, en prime, la possibilité d’apercevoir le Cervin.

Après un séjour sportif de quelques jours dans ce village où le français parlé quelques kilomètres plus à l’ouest fait place à l’allemand, nous avons pointé quatre bonnes raisons qui font à nos yeux de cette destination un incontournable pour un séjour à la montagne en été.

1. Un village sans voiture

N’essayez pas de venir jusqu’à Bettmeralp en voiture. C’est tout simplement impossible et ce, depuis plus de 70 ans.

Dans cette petite commune montagnarde au cœur du Valais suisse, l’automobile n’y a pas sa place. Le seul moyen d’accéder au village situé à un peu moins de 2000 mètres d’altitude est d’emprunter l’énorme benne ultra moderne et à la ponctualité toute suisse. Le temps de parcours est d’exactement 7 minutes.

Dans la vallée, la remontée mécanique est connectée avec le réseau de train et de bus. Ce village sans voiture n’a donc absolument rien d’une enclave.

Dans les quelques rues, les seuls véhicules qui circulent, tous électriques, servent aux services communaux ou à véhiculer les bagages depuis le lieu d’arrivée du téléphérique jusqu’à leur destination finale.

Sans voiture et avec le calme que celui induit, il ne faut pas faire preuve de beaucoup d’imagination pour comprendre que la montagne peut ici se déployer sous l’un de ses plus beaux jours. On y croise les gens marcher à leur aise, flâner, discuter. Bref, il y a tout pour prendre le temps pour une escapade hors du temps.

Bettmeralp, un village de montagne hors du temps. ©Hugé

2. Une ambiance pittoresque et germanique

L’ambiance qui règne à Bettmeralp n’est sans doute pas celle que vous imaginez naturellement quand on parle du Valais. On est ici à mille lieues de l’atmosphère qui est de mise à Verbier, par exemple. La sobriété l’emporte sur l’abondance. Les logements sont généralement moins modernes et équipés que dans les stations mondaines et plus populaires. Les hôtels vous replongent parfois quelques décennies en arrière alors que la nourriture vous rappelle que vous êtes bien ici dans une zone où la culture germanique domine.

Mais l’authenticité et la chaleur humaine sont bel et bien de mise alors que la propreté et les services mis à disposition des touristes et citoyens sont irréprochables. L’ensemble offre une escapade pittoresque qui marque les esprits.

3. Le plus grand glacier des Alpes

Le lieu est prisé. Car, au-delà du fait d’être un village piéton, Bettmeralp peut se vanter d’une situation géographique particulière dans le Haut Valais. Et son domaine skiable, avec 105 km de pistes et quelque 35 remontées mécanique, est loin d’être son seul atout. Derrière le Bettmerhorn qui domine le village et culmine à 2647 mètres d’altitude se cache le glacier d’Aletsch, le plus grand des Alpes avec plus de 23 kilomètres de long et environ 120 km² de surface. Un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et qui est l’attraction du coin. Au pied de ce Bettmerhorn, le point de vue est magnifique et vaut à lui seul le détour. On y voit et entend vivre le glacier, qui n’échappe malheureusement pas aux conséquences des perturbations climatiques. Même à plusieurs kilomètres, la fraîcheur qu’il émet souffle jusqu’à votre visage.

Ce point de vue est accessible en télécabine depuis le centre du village. Mais également à pied, via l’une des innombrables randonnées qui constituent incontestablement l’un des pôles d’attractivité de ce coin des Alpes bernoises pas comme les autres. De 4 à 16 km, mais toujours avec du dénivelé, les options sont nombreuses pour rejoindre à partir du Bettmeralp ce site privilégié d’observation du glacier d’Aletsch.

Le glacier d'Aletsch, long de plus de 20 km. ©Jafeth Wagt

4. Un semi-marathon réputé

Les amateurs de course à pied connaissent certainement la mythique course de montagne reliant Sierre à Zinal. Une épreuve voisine de la région. Moins réputé à l’étranger, le semi-marathon d’Aletsch, qui relie en 21,1 km, Bettmeralp au pied du Bettmerhorn, est une institution en Suisse. Ses organisateurs n’hésitent d’ailleurs pas à qualifier le parcours comme étant “le plus beau semi-marathon d’Europe”. Pour l’avoir bouclé, il est en tout cas atypique et offre des panoramas exceptionnels.

L’épreuve se tient chaque année dans le courant du mois juin depuis le milieu des années 80 et, désormais, le tracé est également balisé de façon permanente. Cela lui permet d’être accessible tout au long de l’année, du moins quand les chemins ne sont pas enneigés. Entre juillet et octobre, on peut même le parcourir muni d’une puce et d’un dossard afin d’être chronométré et ainsi comparer ses performances avec la concurrence.

Entre forêt, terrains rocailleux et vues sur le glacier, le parcours du semi-marathon d'Aletsch offre un joli spectacle. ©myswitzerland.com

Avec ses 1 150 mètres de dénivelé positif, essentiellement contenus dans le dernier tiers, c’est assurément un gros morceau. Mais il donne un bel aperçu des différents trésors qu’offre la nature dans le coin. Des chemins boisés environnants en début de parcours en passant par le village voisin de Riederalp jusqu’à basculer sur le versant longeant le glacier d’Aletsch, on en prend véritablement plein la vue avant un véritable mur final et rocailleux qui ne peut que marquer les cuisses, chacun au rythme qui est le sien. Là, on comprend alors véritablement pourquoi l’Aletsch Arena est un coin de montagne si particulier et prisé.

Le semi-marathon d'Aletsch offre des points de vue sompteux, dont un final surplombant le glacier d'Aletsch. ©Ben van Bokhoven

Comment venir à Bettmeralp ?

Pour accéder à Bettmeralp, il n’y a qu’un seul moyen : le téléphérique. Vous devez l’emprunter depuis la station inférieure de Betten. Là, une des deux cabines y va directement, en sept minutes. Il ne faut jamais patienter très longtemps et les horaires sont scrupuleusement respectés. On est en Suisse !

Bettmeralp étant un village sans voiture, y venir peut être l’occasion rêvée de tenter un séjour en voyageant uniquement le train pour voyager. La Suisse est très bien desservie et, même avec plusieurs correspondances serrées, les trains sont toujours ponctuels. Par contre, les prix sont élevés et il faut pouvoir y accéder depuis la Belgique. Ce qui est parfois moins évident.

Si vous optez pour la voiture, des grands parkings de délestage sont prévus au pied du téléphérique pour y laisser votre véhicule le temps de votre séjour en altitude.

