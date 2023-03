2023, l'année de l'Art nouveau en Belgique

C’est d’ailleurs le prétexte de son 130e anniversaire, à l’occasion duquel il sera possible de le visiter, que la Région bruxelloise a décrété 2023 année Art nouveau. Alors, autant ne pas se priver et profiter des différentes manifestations qui tourneront autour de ce mouvement aussi bref (une quinzaine d’années au maximum) qu’intense. Conférences, colloques, mais surtout visites guidées et expositions rythment cette année riche. Petit tour d’horizon.

La nature comme source d'imagination. ©visit.brussels

On commencera par ces lieux d’ordinaire difficilement accessibles au public parce qu’appartenant à des propriétaires privés ou des institutions n’ayant pas forcément pour vocation de s’ouvrir vers l’extérieur. Ainsi, en va-t-il de l’hôtel Max Hallet, avenue Louise, où c’est le propriétaire actuel qui officiera en tant que guide (pour les horaires et les tarifs de toutes les activités, nous vous renvoyons vers le site www.visit.brussels/fr). Autre demeure individuelle conçue à l’origine comme habitation et bureau de l’avocat Maurice Frison, grand ami d’Horta, l’hôtel Frison est la seule maison privée signée par le grand architecte dans le Pentagone bruxellois. L’actuelle propriétaire, indienne, se fera un plaisir de vous faire découvrir cet écrin qu’elle rénove petit à petit, dont on peut dire qu’elle connaît désormais chaque centimètre carré. Nupur Tron, c’est son nom, ne désespère pas un jour de pouvoir reconstruire la façade et la remettre dans son état d’origine, au lieu de l’abominable vitrine qui défigure l’immeuble depuis soixante ans. L’intérieur et notamment le jardin d’hiver sont une merveille. Par ses origines, la propriétaire vous montrera aussi les influences que le sous-continent indien a pu apporter dans l’Art nouveau.

L’Art nouveau, c’est une esthétique bien particulière et les affiches ont fleuri à la fin du XIXe siècle avec des artistes comme Privat Livemont, Victor Creten, mais aussi Horta, Paul Hankar ou Henry Van de Velde. Elles sont à découvrir aux Halles Saint-Gery, tandis que des artistes contemporains y apportent leur touche, que ce soit au travers du même médium, mais aussi des tatouages ou des graffitis. D’autres œuvres graphiques d’artistes proches de l’Art nouveau sont à découvrir au musée de la Ville de Bruxelles, Grand-Place. Peu nombreuses, certes, mais passionnantes, car montrant le rapport qu’entretenaient ces artistes avec la nature, ces œuvres – de la peinture à la broderie en passant par le dessin – sont très rarement montrées au grand public.

L'esthétique Art nouveau a beaucoup inspiré les affichistes de l'époque. Et d'aujourd'hui aussi... ©visit.brussels

Au travers d’une centaine de photographies de Gilbert De Keyser dévoilant des secrets Art nouveau de la capitale, l’Association du Patrimoine artistique propose une exposition passionnante, encore à voir jusqu’au 1er avril.

Les visites guidées concerneront divers quartiers de la Région bruxelloise tels que Squares-Cinquantenaire, Ixelles-Saint-Gilles, Schaerbeek, mais aussi de Liège, d’une part Outre-Meuse et d’autre part les Guillemins. Quant au Centre Belle Époque, à Blankenberge, il sera particulièrement actif tout au long de l’année pour faire revivre le temps de la splendeur Art nouveau de la station balnéaire.

Enfin, en ce mois de mars, comment ne pas évoquer encore le Banad Festival qui, à Bruxelles, mettra à la fête le patrimoine Art nouveau et Art déco. L’occasion, là aussi, sera belle de pouvoir entrer dans des intérieurs habituellement fermés au grand public. (Programme complet et réservation sur www.banad.brussels.)