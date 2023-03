Le Queyras-Guillestrois : des vacances au sommet dans l’île sauvage des Alpes

Car si l’activité hivernale est sans conteste mise en avant au travers notamment des stations-villages authentiques, les activités estivales ne manquent pas, loin de là. Entre randonnées en VTT, conquêtes des quelques sommets en cyclo ou à pied, les vallées du Guillestrois et du Queyras offrent un panel extraordinaire et diversifié d’activités pour des vacances en famille, entre amis, voire en amoureux.

Le territoire est scindé en deux régions : D’une part, le Queyras, plus haut Parc naturel régional d’Europe, qui abrite des sommets hauts de plus de 3 000 mètres et 8 villages authentiques à cheval entre France et Italie. Ce territoire unique dévoile une architecture séculaire, ô combien singulière, avec ses fustes de bois de mélèzes, très souvent ornées de cadrans solaires.

Enfin, l’autre partie, tout aussi pittoresque : Guillestre et ses villages. Située au carrefour des vallées du Guil et de la Durance, Guillestre est la destination idéale pour rayonner en étoile et ainsi profiter des atouts des vallées voisines. Guillestre, qui est le chef-lieu de la destination est réputée pour sa vieille ville abritant des vestiges datant du XIIe siècle, ses maisons aux couleurs et aux allures Provençales et ses petites ruelles animées tout au long de l’été…

Coup de zoom sur cette région injustement méconnue du grand public, en se focalisant sur quelques étapes indispensables du Queyras-Guillestrois.

Saint Véran, la plus haute commune d’Europe

Saint Véran, la plus haute commune d’Europe ©©www.images-et-reves.fr

Construit en balcon sur le versant sud, à 2042m d’altitude, Saint Véran est le plus pittoresque des villages du Parc naturel régional du Queyras. Classé parmi les plus beaux villages de France, Saint-Véran est aussi connu pour être la plus haute commune d’Europe. Une balade y est incontournable. Architecture traditionnelle avec ses fustes de bois, fours banaux à pain, rosaces du Queyras, croix de mission et nombreux cadrans solaires, tout est réuni pour la carte postale des montagnes Queyrassines. Saint-Véran, village où ses habitants disent que les coqs picorent les étoiles possède un Observatoire astronomique qui permet de contempler nébuleuses, étoiles et voie lactée grâce à des conditions exceptionnelles.

Mont-Dauphin, l’un des chefs-d’œuvre de Vauban

Mont-Dauphin, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2018. ©PEMA_OTGQ

Couronnant un vaste promontoire rocheux qui domine les vallées du Guil et de la Durance, Mont-Dauphin est une prouesse architecturale réalisée par Vauban au XVIIe siècle. La place forte est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2018.

Mont-Dauphin. ©OTGQ

Aujourd’hui, il n’y a plus de militaire, mais plus de 150 âmes vivent à l’année dans ce village exceptionnel et animé qui abrite des commerces, de nombreux ateliers d’artisans d’art, une cave d’affinage de fromages, une champignonnière et un jardin historique.

Col Izoard, le pèlerinage pour les férus de la pédale !

Le col Izoard, l'un des incontournables du Tour de France... ©Norman Lancelot

Entre Queyras et Briançonnais, l’Izoard qui culmine à 2 362 m est une vraie légende du Tour de France. Avec 34 passages du Tour de France, une arrivée au sommet en 2017 et 10 passages du Giro – Tour d’Italie, les plus grands se sont affrontés sur les pentes de ce col ô combien spectaculaire. En effet, ce joyau est bien plus qu’un mythe cycliste… En sortant des zigzags de la pinède de Brunissard, la Casse Déserte se dévoile. Cette ''7è merveille du Dauphiné'' aux allures lunaires est un désert d’éboulis dolomitiques hérissés d’aiguillettes de cargneules. Coppi et Bobet ont leur stèle au cœur de ce site naturel remarquable…

Col Agnel, la porte sur l’Italie

Le col Agnel est le deuxième plus haut col routier des Alpes françaises. ©OT Queyras

Du haut de ses 2 744 m d’altitude, le col Agnel est le deuxième plus haut col routier des Alpes françaises (derrière le col de l’Iseran 2 764 m). Il relie le Queyras au Val Varaita italien. La route sinueuse est bordée de mélézin laissant peu à peu place à un paysage plus minéral, elle est ouverte de fin mai à octobre à cause de la neige. Classé hors catégorie pour les cyclistes, il est aussi un point de départ de nombreuses randonnées et un lieu de bascule sur l’Italie. Du haut du col, l’immensité se dessine à 360°, des montagnes et parmi celles-ci, l’emblématique géant de Pierre, le Mont Viso culminant à 3 841 m. Ce cadre est le point de départ idéal pour faire à bon compte son premier 3 000 sur le pic Caramantran ou le Pin de sucre ou encore faire une jolie voie d’escalade. À vélo, à pied, en voiture, à moto…, le col Agnel est un haut-lieu qui ne laisse pas indifférent !

Des plans d’eau à tire-larigot

Les massifs du Queyras et du Guillestrois regorgent de lacs d’altitude pour les amateurs et férus de randonnées. L’occasion de se rafraîchir le temps d’une pause pique-nique ou tout simplement pour contempler la beauté de la montagne.

Le lac Miroir, où se reflètent les montagnes environnantes. ©Fabrice Amoros

Pour une ambiance bucolique direction le lac Miroir où se reflètent les montagnes environnantes. Pour sa couleur turquoise et son accessibilité, direction le lac Sainte-Anne à 2415 m d’altitude. En famille, cap vers le lac de Souliers, surnommé l’œil du Queyras pour sa forme ronde ! Le lac de Roue quant à lui est réputé pour son intérêt écologique, il regorge de plantes aquatiques et abrite de nombreux insectes. Envie d’une vue imprenable sur le Mont Viso et la Taillante ? Direction les lacs du Malrif prisés des pêcheurs !

Le plan d'eau d'Eygliers. ©OTGQ

Sans oublier le plan d’eau d’Eygliers qui, grâce à ses 4 hectares, propose de nombreuses activités à destination des familles. Location de canoë, activités nautiques… tous les ingrédients sont réunis pour passer une bonne journée.

Potes de Marmot’s

Chaque été, un monde enchanteur s’installe à Guillestre. Ce festival à l’âme d’enfant, et à destination des enfants (encore que…), qui réunit une quinzaine de compagnies artistiques, mixant toute la palette des arts vivants, quelque cinquante ateliers et espaces d’animations a soufflé sa 10e bougie cet été en 2022 !

Potes de Marmot’s ©OTGQ

Potes de Marmot’s se plaît à mélanger les genres au gré d’un festival mixant dans un joyeux tintamarre, toute la palette des arts vivants, mais pas que ! C’est un festival itinérant qui permet de découvrir toutes les richesses patrimoniales et naturelles du territoire. Guillestre en reste le cœur mais il se promène dans tout le Guillestrois, passant par les villages perchés voisins, le plan d’eau d’Eygliers et le village fortifié de Mont-Dauphin. Si, sur papier, l’événement peut paraître léger, il n’en reste pas moins l’attraction du mois d’août pour les familles, avec différents spectacles, dont certains sont à couper le souffle. Cette année, le festival Potes de Marmot’s se déroulera les 23, 24 et 25 août 2023.

Une expo d’envergure : Little Big Horn d’Ousmane Sow

Les sculptures massives d’Ousmane Sow sont exposées sous l’impressionnante charpente en bois curviligne de l’ancienne caserne Rochambeau, au cœur de Mont-Dauphin depuis juillet 2021 et pour au moins 10 ans. ©Emilie Chiarappa

Les sculptures massives d’Ousmane Sow sont exposées sous l’impressionnante charpente en bois curviligne de l’ancienne caserne Rochambeau, au cœur de Mont-Dauphin depuis juillet 2021 et pour au moins 10 ans. Les 35 œuvres monumentales rejouant la bataille de Little Big Horn, célébrant la dernière victoire indienne face à l’armée fédérale américaine. Cette exposition avait rendu célèbre l’artiste sénégalais en 1999 à Paris. Ouverte à l’année, elle renforce la volonté du territoire de développer une offre touristique diversifiée “4 saisons”.

Passer ses vacances dans le Queyras, c’est à coup sûr planifier sa prochaine destination au plus tôt. Car là-bas, il n’y a pas d’adieu, juste un “au revoir”. D’autant plus que le Queyras se “consomme” à toutes les saisons…

Comment venir dans le Queyras ?