Les Pyrénées catalanes, un terrain de jeu sans limite pour petits et grands

Ici, en Pyrénées catalanes, les lacs, sauvages ou de loisirs, sont omniprésents. La montagne dominée par le Pic du Carlit (2921 mètres d’altitude) vous invite à vous y aventurer sans pour autant vous oppresser à chacun de vos pas. Et la diversité de la flore, au sortir de la saison hivernale, vaut à elle seule le détour. Il règne à la belle saison dans ce coin préservé du département des Pyrénées-Orientales, à environ 90 minutes en voiture de Perpignan, une atmosphère authentique, à condition d’éviter les lieux les plus fréquentés durant la haute saison.

Un coin de France, certes plus éloigné que d’autres destinations montagneuses, qui méritent d’être découvert en famille, en prenant le temps de l’apprécier sous ses différentes facettes. On vous l’explique, en trois raisons.

1. Une invitation à bouger

Font-Romeu, au cœur du Parc naturel des Pyrénées catalanes, est, depuis des décennies, réputé pour être le spot d’entraînement des sportifs en altitude. Le village, qui ne peut cacher l’importance occupée par le ski durant l’hiver, abrite d’ailleurs le centre national d’entraînement en altitude, toujours prisé par de nombreux athlètes et club belges. C’est qu’ici, outre l’altitude bénéfique à la préparation des sportifs, le cadre naturel est une invitation à bouger.

Les larges routes font le bonheur des cyclos, les forêts et les chemins montagnards celui des vététistes et traileurs alors que les randonneurs n’auront sans doute pas assez d’une semaine pour avoir le sentiment d’avoir découvert toutes les facettes d’une région. La pratique sportive y est véritablement conjuguée à toutes les sauces. Avec la possibilité de rapidement s’éloigner et de ne croiser (presque) personne.

Randonnée, trail, vélo ou balade à cheval, les activités possibles en pleine nature ne manquent pas. ©ADT66

2. Des décors à couper le souffle

À proximité immédiate de Font-Romeu, trois détours, au moins, s’imposent pour les amateurs de nature. Avec, chaque fois, des décors à vous couper le souffle qui ont l’avantage d’être accessibles.

Il y a d’abord la vallée d’Eyne, réserve naturelle de 1177 hectares au cœur du parc et communiquant avec l’Espagne. À observer la richesse des lieux, elle n’est pas surnommée “la vallée des fleurs” pour rien.

Il y a aussi, juste à côté, les Gorges du Sègre, site où l’eau ne peut cacher son omniprésence et qui peut être découvert à l’occasion d’une promenade sportive en boucle d’un peu moins de 6 km.

Enfin, impossible de ne pas s’offrir un détour par les Lacs des Bouillouses, un site classé accessible en navette ou, mieux, en télésiège, et qui offre d’innombrables opportunités de randonnées hors du temps à faire en famille et avec un pique-nique dans le sac à dos.

Vue depuis le Pic Carlit, sommet des Pyrénées-Orientales qui culmine à 2921 mètres, sur le site classé des Lacs des Bouillouses. ©ADT66

3. La plage à la montagne

Mais les Pyrénées catalanes ne sont pas qu’une destination pour les sportifs. Situé à près de 1600 mètres d’altitude, aux pieds des pistes de ski de la station des Angles, le Lac de Matemale est un paradis pour les familles. Une véritable plage à la montagne durant l’été, d’autant que la région bénéficie d’un climat méditerranéen. Du bronzage aux activités nautiques, le lieu fait le bonheur des petits comme des grands et permet également aux sportifs de pratiquer en échappant aux difficultés naturelles imposées par la montagne. S’étendant sur 200 hectares, ses forêts offrent un cadre enchanteur pour, par exemple, découvrir la région à cheval ou en VTT.

Plus calme, quelques kilomètres au nord, le Lac de Puyvalador est un point de chute tout aussi appréciable pour ceux qui cherchent une ambiance plus feutrée sans changer de ce décor majestueux qui vous accompagne tout au long d’un séjour en Pyrénées catalanes.

Le lac Matemale et sa plaine offrent les possibilités de vacances à la plage, tout en pouvant profiter des montagnes environnantes. ©www.JcMilhet.com

Cinq bonnes raisons de venir en Pyrénées catalanes

1. La Luge d’été aux Angles et les activités en famille

Attraction de la station des Angles, la luge estivale vaut assurément le détour. Sur un monorail de 2 kilomètres et 430 mètres de dénivelé négatif, il est possible d’atteindre une vitesse dépassant les 40 km/h. Les plus téméraires n’utilisent jamais le frein mais libre à chacun de réguler sa vitesse, et les sensations que l’attraction procure, selon ses envies. La remontée se fait en télécabine. Attention, en pleine saison, il peut y avoir du monde.

La luge d'été de la station des Angles ©lesangles.com/

À quelques centaines de mètres, le parc animalier des Angles est aussi un must en famille. On peut se balader au cœur des espaces dédiés aux animaux plutôt que de les observer simplement derrière un enclos. Sans oublier les grottes de Fontrabiouse, où l’équipe vous réserve un accueil à la fois simple et sympa lors d’une visite spectaculaire et apportant une touche de fraîcheur bienvenue lors de fortes chaleurs.

2. La vallée des Fleurs – Eyne

C’est le jardin préféré des botanistes. À ce jour, on a recensé dans la vallée des Fleurs, à Eyne, plus de 800 espèces de fleurs et plus de 8000 insectes. C’est au printemps que la vallée, classée réserve naturelle depuis 1993, se pare de ses plus belles couleurs. À pied, plusieurs sentiers, des plus accessibles aux plus ardus, permettent de s’offrir une visite dans ce sanctuaire botanique à ciel ouvert.

La vallée des fleurs d'Eyne, à une quinzaine de minutes de Font-Romeu. ©Hugé

3. Le Lac des Bouillouses

En plein cœur du site classé du Carlit, les lacs de Bouillouses offrent de multiples randonnées où lacs préservés et chemins escarpés dans un décor montagnard préservé s’entremêlent. Plutôt que de filer vers le plus grand lac et son barrage où la fréquentation est plus importante, n’hésitez pas à vous offrir un détour par le Lac de la Pradeille, le lac Noir et l’étang Long d’en bas, pour une boucle d’un peu moins de 10 km qui en met plein les yeux. Le site, protégé, n’est accessible qu’en télésiège, via des navettes ou à pied en saison estivale.

Le site classé du Lac des Bouillouses. ©ADT66

4. Le train jaune

Comme moyen de locomotion ou pour découvrir la région, le train jaune, véritable institution locale, est un must d’un séjour en Pyrénées-Orientales. Long de 63 km, il dessert 21 gares, de Latour de Carol à Villefranche de Conflent. Une manière originale de visiter le coin et qui ravira certainement les enfants. Le tout à une vitesse moyenne de 30 km/h. Tout au long de son trajet, le train jaune traverse 19 tunnels et de multiples ponts.

5. Les bains d’eaux chaudes sulfureuses

Les Pyrénées ont une longue tradition thermale. Ce serait dommage de ne pas y goûter. En Pays catalan, plusieurs sources d’eau chaude sulfureuse offrent une expérience hors du temps qui mérite le détour. C’est le cas par exemple des Bains de Llo, dont le cadre au bord des gorges du Sègre fait la différence. Les Bains de Saint-Thomas, à Fontpédrouse, valent également la visite.

Les bains d'eau chaude et sulfurée de Llo, au bord des gorges du Sègre. ©www.JcMilhet.com

Les Pyrénées catalanes en pratique

Comment s’y rendre ?

Près de 1200 km séparent Bruxelles des Pyrénées catalanes. Sur place, la voiture demeure néanmoins un indispensable pour pouvoir profiter de la région. Si le trajet vous effraie, il est possible de rejoindre Perpignan en train ou en avion puis, au choix, de louer un véhicule ou d’emprunter le train jaune pour rejoindre votre destination.

Où loger ?

À l’entrée de Font-Romeu, la Résidence l’Insolite est un meublé de tourisme de qualité, tout récemment rénové, qui dénote positivement dans l’offre de la région. Entre tradition et modernité, cette résidence offre des logements pour 2 à 8 personnes dans un esprit montagnard, taillé tant pour l’été que pour l’hiver.

Où manger ?

