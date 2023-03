Les trains historiques reprennent du service ! À vos agendas !

Celui qui s’est imposé ces dernières années est pourtant déconnecté du réseau, même si nombre des machines qu’il renferme sont encore en état de marche, c’est le TrainWorld, à Schaerbeek.

Cet impressionnant musée a quelque peu éclipsé les autres, mais on ne saurait trop vous recommander de faire un saut jusqu’à Treignes et Mariembourg à la rencontre du Chemin de fer des 3 Vallées où sont conservés nombre de véhicules anciens : locos à vapeur, michelines, wagons et voitures de chemin de fer, plus d’anciens véhicules d’intervention et matériel de réparation, d’autant plus que le musée abrite un atelier où l’entretien et la remise en état du matériel peuvent s’opérer sur place.

Surtout, pour les collaborateurs de ce musée passionnant, 2023 marque le cinquantième anniversaire de ce Chemin de fer des 3 Vallées. À cette occasion, le Festival Vapeur se déroulera exceptionnellement sur trois jours avec une multitude de circulations. Ce sera l’occasion de voir dans la belle campagne de Viroinval circuler entre 10 et 15 locomotives à vapeur en service. À côté de cela, de multiples animations seront prévues, exposition Cockerill, train restaurant, artisans, folklore, miniature vapeur vive… Certes, l’événement est encore lointain, mais les places risquent de s’arracher comme des petits pains, donc les renseignements et réservations de groupes peuvent être obtenus par mail à contact@cfv3v.eu (tarif groupe appliqué à partir de 20 personnes). D’autres temps forts marqueront la saison comme le train de Pâques, la journée du modélisme le 21 juillet… Les trains touristiques circulent soit en traction “diesel” (autorail), soit en traction “vapeur”, tous les week-ends et jours fériés du 1er avril au 5 novembre ainsi que les jeudis des vacances de printemps et d’automne et les mardis et jeudis en juillet et août.

Des autorails des années 30 et des années 50 parcourent la belle vallée du Bocq au départ de Spontin. ©Chemin de fer du Bocq / PFT

C’est aussi dès le 1er avril que l’autorail du Chemin de Fer du Bocq reprend du service au départ de Spontin pour un petit voyage le long d’une des rivières les plus pittoresques de Wallonie. Toute l’équipe du PFT (Patrimoine Ferroviaire et Tourisme) s’est mise sur son 31 puisque l’ASBL a vu le jour en 1992. En attendant le retour au bercail d’une ancienne locomotive à vapeur, partie pour être remise en état de marche, une bonne nouvelle est arrivée à Noël sous la forme d’un budget de 1,3 million d’euros pour l’aménagement d’un quai spécifique à Ciney et la remise en état de la gare d’Evrehailles-Bauche. Le but, à terme, est de remettre en état l’ensemble de la ligne, et ainsi relier la gare de Ciney à la vallée de la Meuse à hauteur d’Yvoir, soit les deux grands axes ferroviaires Namur-Arlon, d’une part, et Namur-Dinant de l’autre. Quant au matériel du PFT, il est entreposé au Rétrotrain à Saint-Ghislain, ouvert chaque premier samedi du mois, sauf en juillet et août.

Les trams historiques vont eux aussi reprendre du service dans les prochaines semaines ; nous y reviendrons dans le prochain numéro.