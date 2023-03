Ouverture à un moment jamais vu, tickets en hausse, nouvelles attractions : voici ce qui va changer à Walibi en 2023

D’abord, des travaux sont à attendre à Aqualibi, comme nous en avions déjà parlé il y a quelques semaines. “En décembre 2023, Aqualibi s’agrandira de 1.000 m² pour accueillir une tour de 25 m de haut contenant 4 toboggans inédits au Benelux ! De plus, plusieurs actions sont menées en ligne avec la trajectoire de neutralité carbone du parc aquatique. Coût global du projet : € 30 millions”, rappelle le parc d’attractions.

Le futur nouveau visage d'Aqualibi.

Silverton, une nouvelle attraction près du Dalton Terror

Mais ce n’est pas tout. Une nouvelle attraction sera à découvrir dans les mois à venir. “Cet été, le parc Walibi accueillera encore une nouvelle attraction familiale – dont la thématisation plongera les visiteurs au cœur du Far West. Elle se situera dès lors dans la zone Western du parc, à quelques pas du Dalton Terror. Son nom – choisi par la communauté de fans du parc à l’issue d’un jeu concours – fait référence au train desservant, au XlXe siècle, la ville minière de Silverton, perdue à 3 000 m d’altitude dans les Rocheuses (Colorado)”, apprend-on.

En fin d’année, Walibi ouvrira ses portes pour la première fois durant les vacances de Noël. Ce n’est d’ailleurs qu’une étape vers des plages d’ouverture plus longues dans les années à venir. “En 2023, Walibi élargit également son calendrier d’ouverture. Pour la première fois dans son histoire, le parc ouvrira ses portes lors des vacances de Noël. Une ouverture qui permettra – entre autres – le renforcement de l’offre événementielle. Ensuite, en 2024, Walibi ambitionne également d’ouvrir pendant les vacances de Carnaval, évoluant ainsi vers une activité accessible tout au long de l’année.”

Enfin, on n’oublie pas non plus Halloween, devenu au fil des années un rendez-vous immanquable à Walibi. “Depuis plus de 20 ans, Walibi redouble d’ingéniosité pour effrayer ses visiteurs au travers d’un événement Halloween de la plus grande qualité. Zones terrifiantes, spectacles, maisons hantées… Chaque automne, des milliers de visiteurs se précipitent à Wavre pour se faire une petite ou grande frayeur. Cette année encore, le parc proposera une ambiance horrifique “soft” en journée, qui s’envenimera à la tombée de la nuit. Halloween Walibi aura lieu pendant les congés d’automne (Toussaint), du 23 octobre au 5 novembre 2023.”

En pratique : des tickets à la hausse, réouverture le 1er avril

Cette année est un peu particulière pour le parc wavrien puisque la réouverture ne coïncidera pas avec les vacances de Pâques. Si les Flamands seront en vacances le 1er avril, ce ne sera pas le cas des élèves wallons et bruxellois qui profiteront des vacances au mois de mai, seulement. Il faudra donc attendre pour tirer les premiers bilans, même si cet étalement des congés peut être bénéfique pour le parc, si la météo suit évidemment.

Au niveau des tarifs, ils sont à la hausse. En un an, on est passé de 42 à 45€ pour le ticket adulte, et de 37 à 40€ pour un enfant. Trois euros de plus en un an, cela fait beaucoup, sachant que le tarif n’avait augmenté que de 0,50€ de 2021 à 2022. Pour une famille de deux adultes et deux enfants, on grimpe donc à 170€ cette année, contre 158€ l’an dernier. On peut y ajouter le parking à 10€ la journée, pour ceux qui s’y rendent en voiture, et ils sont nombreux. Pour Aqualibi, il faut compter 25€ pour un adulte et 9,50€ pour un enfant de moins d’1,2m. Précisons que les tarifs des deux parcs avaient déjà été augmentés dans le courant de la saison 2022. Il n’y a donc pas de nouvelle hausse cette année, mais les prix y sont plus élevés qu’au lancement de la saison dernière. Il faut donc s’attendre à une hausse des prix dans le courant de la saison, cette année encore.

Grosse nouveauté en revanche côté calendrier : pour la première fois de son histoire, Walibi sera ouvert durant les vacances de Noël.