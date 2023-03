Envie de voyager ailleurs cet été ? Voici neuf nouvelles destinations au départ de Brussels Airport

Brussels Airlines ajoute quatre avions supplémentaires à sa flotte et desservira Billund et Monastir, entre autres destinations. Au total, la compagnie aérienne desservira 92 destinations cet été.

TUI fly lance de nouveaux vols vers Al Hoceima et Rabat au Maroc. En outre, la compagnie aérienne lancera des vols directs vers quatre destinations en Algérie : Béjaïa, Constantine, Oran et Tlemcen. Cet été, TUI fly desservira 73 destinations au départ de l'aéroport de Bruxelles.

Transavia dispose d'un deuxième avion basé à Zaventem et propose neuf destinations, dont les nouvelles venues Malaga, Séville, Zakynthos et Santorin.

Vueling et SunExpress lancent chacune deux nouvelles destinations : Bilbao et Séville (Espagne) et Dalaman et Kayseri (Turquie) respectivement

Enfin, Air Canada proposera cinq vols hebdomadaires vers Toronto à partir du 1er août.