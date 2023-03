Tourisme: comment le nouveau calendrier scolaire change les habitudes des Belges à Pâques

C’est l’occasion se pencher sur les premières tendances et les changements observés (ou non) avec ce nouveau calendrier. TUI a évidemment enregistré moins de réservations que l’an dernier pour les traditionnelles vacances de Pâques, mais les Flamands ont réservé en masse tout de même. “Si on compare les réservations actuelles avec le nombre de vacanciers flamands partis durant les vacances de Pâques l’année dernière, le bilan est très positif, indique Piet Demeyere, porte-parole de TUI. Le Flamand laisse clairement derrière lui les inquiétudes de ces dernières années, tant liées au corona qu’à la crise énergétique. Plus des deux tiers choisissent des vacances en avion et l’Espagne reste la destination de vacances la plus populaire. Environ 40 % partent le premier week-end et 40 % le deuxième week-end, qui est un peu moins cher.”

Et si les vacances de Pâques restent la dernière occasion de partir au ski, ce sont les destinations au soleil qui ont la cote cette année. “Nos chiffres montrent clairement que la plupart des Flamands qui partent pour les vacances de Pâques préfèrent les températures chaudes du sud. Pas moins de 72 % des voyageurs optent pour des vacances en avion vers la mer Méditerranée, la mer Rouge ou l’océan Atlantique. L’Espagne reste de loin la destination la plus populaire avec un peu moins de la moitié du nombre total de vacanciers. La grande majorité des voyageurs qui réservent un forfait vacances optent pour les îles Canaries. Ceux qui réservent uniquement un billet avec TUI fly se rendent principalement sur la Costa Blanca espagnole (Alicante) et la Costa del Sol (Malaga), où de nombreux Flamands ont une résidence secondaire. Enfin, La saison de ski touche peut-être à sa fin, mais c’est justement pour cela que les prix sont de loin les plus intéressants. En général, la France reste le leader incontesté du marché, mais de plus en plus de Flamands optent pour l’Autriche et réservent un séjour dans un hôtel alpin confortable”, apprend-on encore.

Par ailleurs, l’Égypte, la Turquie, le Maroc et la Tunisie connaissent une forte croissance, et, malgré l’inflation, le budget voyage moyen est resté à peu près le même que l’an dernier. Voilà de quoi donner des idées à ceux dont les enfants suivent leur scolarité en Flandre, ou encore ceux qui ne doivent pas tenir compte des dates de congés scolaires pour partir en vacances.

Et pour les familles wallonnes, à quoi s’attendre ? Début mai, ceux qui aiment le ski peuvent oublier de dévaler les pistes, et elles seront d’ailleurs fermées. Il faudra donc se tourner vers des séjours au soleil, ou d’autres activités montagneuses. La bonne nouvelle, c’est que des destinations habituellement fermées en mars ou avril seront ouvertes. On pense par exemple aux îles grecques ou à la Turquie. De quoi se donner un avant-goût de l’été avec des prix intéressants, puisque la demande sera moins forte.