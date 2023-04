Tourisme : pourquoi le prix des billets d’avion explose cette année

Et Ryanair n’est pas la seule compagnie dans le cas. Il s’agit même d’un contexte d’augmentation global qui se ressent déjà du côté des voyageurs. Il suffit de comparer le prix de destinations pour observer des hausses de prix plus que conséquentes. Certains billets ont doublé, voire triplé, ces derniers mois. En France, Le Parisien évoquait une hausse de 22 % en 2022, et plus de 25 % en 2023, par exemple.

Mais comment l’expliquer ? Car on ne parle pas de prix qui suivent simplement l’inflation. Il faut d’abord revenir à la crise sanitaire qui avait cloué des milliers d’avions au sol durant plusieurs semaines. Un manque à gagner énorme, sans compter toutes les restrictions de voyage qu’on a connu à travers le monde durant plus de deux ans. Si les compagnies ont proposé des tarifs intéressants pour faire revenir leurs clients, il faut désormais récupérer le manque à gagner.

On pense également aux frais de fonctionnement des entreprises qui ont explosé, et bien sûr de la hausse des prix des carburants. En somme, tous les éléments sont réunis pour faire de l’avion un moyen de transport plus cher dans les années à venir, surtout si on ajoute encore les taxes et mesures pour limiter les émissions de CO2 du secteur aérien.

Mais cela n’empêche (pour le moment ?) pas les voyageurs de réserver en masse. 2022 a été une année exceptionnelle, et 2023 ne semble pas connaître la crise. Les compagnies étendent même leurs offres pour contenter tout le monde. Dernier exemple en date avec TUI, qui renforce son offre pour l’hiver 2023-2024. “Pour la première fois, TUI programme un vol quotidien vers l’île de Sal, au Cap-Vert, cet hiver. Et pour l’île de Boa Vista, située également dans l’archipel capverdien, la compagnie prévoit trois vols par semaine. […] Les îles Canaries restent la valeur sûre par excellence de l’offre de l’hiver de TUI. Des vols directs supplémentaires ont ainsi été prévus au départ d’Ostende vers Tenerife et Gran Canaria”, annonce notamment le tour-opérateur.