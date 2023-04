De nouvelles grèves dans les aéroports européens : ce à quoi il faut s’attendre en Belgique

En France, ce sont les grèves pour protester contre la réforme des retraites qui perturbent le trafic aérien et ferroviaire, avec des vols et trains annulés, mais aussi des retards à répétition. De l’autre côté de la Manche, en Angleterre, on observe aussi des grèves. Il faut donc plus que jamais vérifier que son vol est bien maintenu, pour bien commencer son séjour.

Et en Belgique ? La situation est beaucoup plus calme depuis l’accord historique entre les syndicats et Ryanair, mais tout n’est pas gagné pour autant. “Le plan social est signé, et la situation est calme, confirme Didier Lebbe, permanent CNE. Ceci dit, cela reste Ryanair et il y a toujours des soucis à régler à Bruxelles vu la fermeture de la base et la pression sur les travailleurs.”

Du côté de Brussels Airlines également, tout n’est pas en ordre. “On attend de voir le comportement de la nouvelle CEO. Est-ce que cela sera un fantôme, comme le précédent ? On verra, mais il y a quelques dossiers individuels à régler.”

Les semaines à venir s’annoncent tout de même plus calmes. “Heureusement, car c’était tendu depuis 2018 en Belgique, soit à cause des grèves, soit à cause du Covid.”