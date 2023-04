Des itinéraires, des réponses à vos questions mais pas (encore) de réservations: ChatGPT remplace les agents de voyages chez certains tours-opérateurs

Jusqu’à quand ? C’est la question qu’on se pose en voyant plusieurs tour-opérateurs lancer une collaboration avec ChatGPT. C’est le cas d’Expedia et Kayak, qui ont lancé un système de conversation pour répondre aux questions des clients, mais aussi pour établir un programme de voyage ou obtenir des conseils pour des activités. “Les voyageurs peuvent créer dans ChatGPT leur itinéraire de voyage […] grâce à l’énorme quantité de données fournies par Expedia Group”, explique l’entreprise américaine dans un communiqué.

ChatGPT ne va donc pas pondre des informations sorties de nulle part, puisque ce sont les tour-opérateurs eux-mêmes qui vont transmettre des informations précises via leur base de données. De quoi éviter de trouver des informations farfelues, en théorie.

Voilà qui a de quoi inquiéter (et énerver ?) les professionnels du voyage, quand on sait que ChatGPT est aujourd’hui un outil avant tout ludique, et truffé d’erreurs. Car pour essayer de trouver une bonne information sur ChatGPT, il faut déjà savoir poser les bonnes questions, et ne pas attendre un décodage de questions à double sens.

Mais ChatGPT a-t-il vraiment la possibilité de remplacer des métiers gérés aujourd’hui par des humains ? On ne peut plus jurer de rien, mais dans les mois (et années ?) à venir, il s’agira surtout d’un outil qui permettre de découvrir de nouvelles informations. On ne parle pas encore d’une réservation directement via cette technologie, et d’une relation client-vendeur, puisqu’il faudra toujours se diriger vers le site d’un tour-opérateur pour finaliser la réservation de l’ensemble du voyage.

On a donc plutôt tendance à penser que ceux qui réservent déjà sur internet iront jeter un coup d’œil du côté de l’intelligence artificielle, mais que ChatGPT n’a pas encore les armes pour attirer des clients qui veulent continuer à réserver en agence. Mais pas sûr qu’on écrira la même chose dans 5 ou 10 ans.