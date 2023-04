L'aéroport d'Amsterdam réduit son trafic aérien de 20% : quel impact pour Brussels Airport?

Plusieurs compagnies et tour-opérateurs cherchent dès à présent à trouver des solutions de repli, et l’aéroport de Bruxelles semble avoir la cote. Mais la question se pose aujourd’hui : le gouvernement belge doit-il suivre l’exemple de son voisin batave ? Ou cette situation est-elle une aubaine économique pour Brussels Airport ? Nous avons posé la question à la direction de l’aéroport belge, et la réponse est pour le moins prudente. “L’impact exact de l’intention de l’aéroport de Schiphol doit encore être étudié avec soin. L’annonce semble concerner une partie limitée de la nuit pour une certaine proportion d’avions volant à ce moment-là. Brussels Airport est déjà soumis à des restrictions d’exploitation très strictes, y compris une limitation du nombre de slots nocturnes à un maximum de 16 000 sur une base annuelle. Brussels Airport respecte cette restriction. Si Brussels Airport veut augmenter son volume de fret dans les années à venir, il souhaite le faire dans le cadre établi de 16 000 slots nocturnes par an”, nous a-t-on répondu.

On sent évidemment que l’opportunité est réelle, mais également qu’on se prépare à des mesures du gouvernement belge, alors que la question du survol de Bruxelles et de la périphérie revient régulièrement au cœur de l’actualité.

Reste que dans les faits, certains tour-opérateurs se sont déjà tournés vers Bruxelles. Dernier exemple en date, avec Corendon. La compagnie va augmenter son offre de 35 % par rapport à l’an dernier. Au total, 200 000 sièges seront disponibles au départ de l’aéroport de Bruxelles. “Cette capacité est assurée par trois de ses propres avions et par un contrat important de quelque 40 000 sièges avec Brussels Airlines, une compagnie aérienne qui propose de plus en plus d’offres de loisirs”, apprend-on via le site spécialisé Travmagazine.

Une partie du marché néerlandais va donc descendre vers Bruxelles, et les voyageurs aussi. Du côté de l’aéroport de Bruxelles, Arnaud Feist a annoncé durant une présentation que l’aéroport avait les moyens techniques et humains pour gérer “une capacité supplémentaire”.

Pour les autres acteurs du tourisme, on sait que Sunweb étend sa présence sur le marché belge d’année en année, mais aussi que Neckermann reprend une part de marché de plus en plus importante depuis les péripéties de la faillite de Thomas Cook. De son côté, Tui reste le tour-opérateur numéro un du pays, comme depuis de nombreuses années.