Des vacances prévues en Tunisie? Du changement à prévoir pour passer les contrôles

Récemment, le pays a changé la donne. Seuls les groupes de cinq personnes ou plus qui ont réservé un voyage à forfait peuvent se contenter de présenter leur carte d’identité. Pour les autres, il faudra donc un passeport. C’est l’Upav qui a relayé cette information. “L’entrée de passagers en provenance de pays européens venant en Tunisie via l’aéroport international Tunis Carthage dans le cadre de groupes touristiques constitués de cinq individus au minimum sur les vols réguliers sera autorisée à condition de présenter : 1. La carte d’identité. 2. Les reçus de réservation et de paiement auprès des agences de voyages (voucher) pour un séjour de six nuitées au minimum. 3. Un billet d’avion aller/retour. Cette dérogation exceptionnelle accordée à tous les passagers prend fin le 31 octobre 2023. Cette décision est apparemment déjà d’application. Cela signifie que si les voyageurs ne remplissent pas les conditions énoncées, ils doivent présenter un passeport. Selon nos premières informations, des passagers ne remplissant pas ces conditions car ils ne voyageaient pas en groupe de minimum cinq personnes, ont été refoulés car n’ayant pas leur passeport”, apprend-on.

Ces règles, et leurs raisons, restent encore floues pour le moment mais il est vivement conseillé de prendre son passeport dans sa valise pour éviter tout problème à la sortie de l’avion.