Les destinations ensoleillées prises d'assaut, les Ardennes et la côte ont la cote: les vacances de Pâques décalées, un jackpot pour le tourisme

“On remarque cependant, logiquement, une ventilation des réservations sur les deux périodes. Fin mai, on pourra en tirer de meilleures conclusions”, indique WBT. Pour ceux qui n’ont pas encore réservé, il n’est pas trop tard car les réservations de gîtes atteignent 50 à 65 % pour la première semaine des vacances et 25 à 40 % pour la seconde. Tout dépendra bien entendu de la météo qui, si elle se montre clémente, donnera un petit coup de boost aux départs de dernière minute.

Les touristes néerlandophones ne seront pas de la partie, eux qui ont bénéficié de leurs deux semaines de congé en avril. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne parlera pas néerlandais dans la région car on s’attend à un très fort taux d’occupation durant le week-end du 1er mai, où francophones et Néerlandais se croiseront, nos voisins Bataves étant également en congé en cette période.

Si les disponibilités restent donc nombreuses pour la deuxième semaine des vacances en Ardennes, c’est dans l’Horeca qu’on craint de ne pas pouvoir suivre la demande. En effet, le personnel engagé en extra durant les congés fait cruellement défaut. Et pour cause, il s’agit essentiellement d’étudiants et ces derniers sont actuellement en blocus.

Du côté du littoral, un premier bilan concernant les vacances de Pâques de néerlandophones a déjà pu être établi. Sans surprise, “ce bilan est moins bon que l’an dernier, avec 20 % de réservations en moins”, indique Dirk Marteel, de Westtoer. La Côte a accueilli un total d’un million de touristes d’un jour et 1,5 million de touristes avec nuitées.

Le week-end de Pâques, bénéficiant d’un léger redoux, a quant à lui attiré majoritairement des francophones. Le jour de Pâques, environ 120 000 touristes d’un jour ont ainsi été enregistrés.

Mais Westtoer aborde ces deux nouvelles semaines de vacances avec un certain optimisme. Si les hôtels ne sont pas complets, on observe cependant que les francophones y ont réservé bien plus massivement qu’en mai 2022 (+54 %). Et on s’attend aussi à voir débarquer de nombreux francophones qui possèdent une résidence secondaire à la mer.

À l’étranger, cap sur l’Espagne et la Grèce

Pâques en mai, c’est râpé pour les vacances en ski des francophones. Mais l’envie de partir reste malgré tout très présente. Pour une première, cette quinzaine décalée en mai a visiblement séduit. Chez Sunweb, on faisait état d’une augmentation de 340 % des départs à l’occasion des vacances de ce début mai par rapport aux vacances de Pâques l’an dernier. Preuve que le Belge, même en temps de crise, ne compte pas sacrifier ses vacances : selon les derniers chiffres de l’Abto (Association belge des tour-opérateurs), 10,3 millions de voyages avaient déjà été réservés en janvier dernier pour 2023, soit 52,5 % du total des voyages enregistrés en 2022.

Et le mois de mai se classait d’ailleurs en deuxième position des périodes les plus prisées, derrière février et à égalité avec juillet (même si le nombre de départs cet été va encore considérablement augmenter d’ici-là. Le budget moyen, par séjour et par personne, s’établit quant à lui à 697 €. Au rang des destinations les plus prisées, la Belgique se classe devant la France, l’Espagne, les Pays-Bas et l’Autriche, sur base des réservations enregistrées en janvier. En ce qui concerne les vacances en avion, c’est l’Espagne qui arrive en tête, devant la Grèce, la France, l’Égypte et la Turquie.

Chez Tui, on confirme tout l’intérêt des vacances de mai également, avec des chiffres records de réservation pour cette période, où l’on note de 3 à 5 fois plus de demandes selon le type de vacances choisi. “Les francophones semblent laisser les restrictions liées au Covid et à la crise énergétique derrière eux et optent en masse pour des vacances au soleil. 83 % des voyageurs TUI prendront l’avion pour partir lors de ces vacances de printemps et 60 % d’entre eux optent même pour des vacances à forfait : les vacanciers veulent se faire plaisir, ne manquer de rien, mais également garder un œil sur le budget global des vacances. Du côté des destinations prisées pour ces vacances de printemps, l’Espagne gagne une fois de plus la palme en attirant plus d’un tiers des voyageurs francophones. La majorité d’entre eux iront du côté des îles Canaries, avec Tenerife en tête. La Grèce, dont l’offre n’est d’habitude pas encore disponible pour les (anciennes) vacances de Pâques, commence bien sa saison et arrive en 2e position des destinations les plus choisies. Enfin, les destinations non européennes qui garantissent un excellent rapport qualité-prix et un ensoleillement optimal comme la Turquie, la Tunisie ou l’Égypte enregistrent de fortes croissances.”

Malgré l’inflation, le budget moyen alloué à des vacances en avion est de 1090 € et reste le même qu’en 2022. “Les vacances de printemps sont encore considérées comme une période de basse saison. La demande des autres marchés européens étant relativement faible, les prix sont avantageux. Les francophones partiront en moyenne 9 jours, ce qui est identique aux années précédentes.”