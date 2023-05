Tourisme: voici les derniers bons plans pour les vacances d’été

À lire aussi

Mais si les nouvelles sont bonnes pour les tour-opérateurs, elles sont moins bonnes pour ceux qui n’ont encore rien réservé. Contrairement à 2021 et 2022, les last minute ne feront plus office de bons plans et seront moins nombreux. Mais il reste tout de même des destinations où il y a des affaires à faire. “Je pointerais deux destinations où il y aura encore beaucoup de places, et donc des prix intéressants. D’abord la Tunisie qui a assoupli plus tard que les autres ses règles Covid. Les hôteliers pleurent pour avoir des clients et il va y avoir de belles offres, assure Pierre Fivet, administrateur de l’ABTO, l’Association Belge des Tour-Opérateurs. C’est un peu le cas pour le Maroc aussi, d’ailleurs. L’autre pays qui va proposer de belles offres, c’est la Turquie. Ils souffrent un peu de l’absence des touristes russes, et même du tremblement de terre dévastateur que le pays a connu.”

Du côté de TUI, on évoque aussi une période à privilégier : le mois de juin. Cela ne concerne évidemment pas (ou peu ?) les familles avec des enfants scolarisés, mais les prix pour le mois prochain sont à la baisse, après l’explosion de la demande en mai avec les nouvelles vacances de Pâques et les trois longs week-ends. “Le mois de juin devient une période encore plus creuse qu’avant. En juin, toutes les destinations méditerranéennes sont ouvertes et la concurrence est donc plus forte, alors que la demande du marché est beaucoup plus faible. Les hôtels lancent donc des promotions pour cette période pouvant aller jusqu’à moitié prix. Toutes les destinations ne proposent cependant pas des prix bradés : la Grèce et l’Italie sont particulièrement prisées cette année et pourraient déjà afficher complet pour toute la saison d’ici quelques semaines. En Espagne, en Turquie et en Égypte, les disponibilités sont plus importantes, ce qui permet des réductions plus élevées. Les bonnes affaires sont à saisir du côté des destinations exotiques comme le Cap-Vert, la République dominicaine ou Cuba, où le mois de juin est de loin le mois de vacances le plus avantageux (car c’est aussi la saison des ouragans, NdlR).”

Nouveaux TO et offres renforcées : le secteur du tourisme retrouve des couleurs

Au plus fort de la crise sanitaire, on évoquait un retour à la normale au minimum pour 2024 pour le secteur du tourisme. Mais le renouveau est arrivé plus tôt que prévu. Cette année 2023 s’annonce record et les tour-opérateurs renforcent leur offre en Belgique. TUI reste le numéro 1, mais Sunweb – après Corendon – vient de conclure un nouvel accord avec Brussels Airport, tandis que Neckermann affiche également de nouvelles ambitions. Sans compter les nouveaux TO, plus petits mais ambitieux. “Il ne faut pas oublier qu’avant la crise sanitaire, il y avait déjà eu la faillite de Thomas Cook, rappelle Pierre Fivet, administrateur de l’ABTO. Maintenant que la situation revient à la normale – et on ne s’y attendait pas aussi tôt – tout le monde essaye de se tailler du gâteau.”

Et le spécialiste de pointer un argument en faveur des tour-opérateurs. “Tous les prix ont augmenté, comme partout, convient-il. Mais nous avons réalisé une étude qui montre que les prix ont augmenté en moyenne de 16 % quand on réserve tout séparément (billet d’avion ou réservation en direct à l’hôtel) sur internet, et seulement de 9 % en moyenne chez les tour-opérateurs, qui ont plus de pouvoir pour négocier les prix et plus de marge de manœuvre pour faire des efforts.”