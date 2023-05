Jusqu’à 50% plus chers: les derniers billets d’avion de cet été se vendent à prix d’or

Mais cette hausse des prix n’est clairement pas uniforme. Comme l’expliquait Pierre Fivet, administrateur de l’ABTO, dans nos pages il y a quelques jours, l’augmentation des prix pour les voyages à forfait tourne autour de 9 %, tandis qu’on remarque une augmentation moyenne de 16 % pour l’ensemble du secteur, quand on réserve des produits séparément. On pense évidemment aux billets d’avion, qui connaissent eux une augmentation qui atteint 30 à 50 % cette année, selon des chiffres publiés dans les colonnes de HLN.

Les raisons sont d’ailleurs multiples. D’abord, il y a l’inflation qui touche toutes les entreprises et qui provoque une augmentation inévitable des prix. Mais ce n’est qu’une partie du problème. Le Covid-19 pèse encore sur les finances des compagnies, trois ans plus tard. Il est parfois nécessaire d’augmenter les prix. Autre élément de réponse, le nombre de vols n’est pas encore tout à fait revenu au niveau de 2019.

Et moins d’avions dans le ciel, c’est donc une offre moins importante pour les voyageurs. Des voyageurs qui sont pourtant au moins aussi nombreux à vouloir voyager qu’en 2019. Cela crée donc une pression sur les prix, surtout pour cet été. Il suffit d’ailleurs de comparer les prix pour certaines destinations pour comprendre qu’il sera très compliqué de trouver des billets intéressants pour un séjour de dernière minute en juillet et en août.

Interrogé par HLN, l’économiste de l’aviation Wouter Dewulf (UAntwerp) avance une augmentation de 30 à 50 % du prix des billets. Des destinations comme les îles grecques, les stations balnéaires du sud de l’Espagne et les grandes villes italiennes sont très prisées durant l’été et il est aujourd’hui presque impossible de trouver un billet aller-retour sous les 100€ par personne. Il faut d’ailleurs plutôt compter un bon 250€ aller-retour pour les destinations les plus populaires. Et cela vaut aussi pour les compagnies low-cost, Ryanair en tête.

Enfin, le dernier défi sera de trouver des billets d’avion, tout simplement. Beaucoup de vols sont déjà complets, et il ne faut pas traîner pour éviter une mauvaise surprise.