Tourisme : la crise est terminée, les chiffres sont presque revenus au niveau de 2019

C’est l’OMT, l’Organisation mondiale du tourisme, qui le communique, en présentant quelques chiffres. Ainsi, les arrivées au niveau international devraient se situer en 2023 de 80 % à 95 % de leurs niveaux d’avant la pandémie. Rien qu’au premier trimestre de cette année, on est déjà à 80 % par rapport à l’avant-crise, alors qu’un continent comme l’Asie reprend seulement ses activités. L’organisation internationale pointe également le chiffre de 235 millions de touristes internationaux au cours des trois premiers mois 2023, plus du double que pour la même période en 2022.

À lire aussi

Et l’OMT de détailler ses chiffres, continent par continent. “Le Moyen-Orient affiche la plus forte performance. C’est la seule région qui dépasse son niveau d’arrivées de 2019 (+15 %) et la première à renouer avec les chiffres d’avant la pandémie sur un trimestre complet. L’Europe a atteint 90 % de son niveau d’avant la pandémie, grâce à une forte demande intrarégionale. L’Afrique a retrouvé 88 % et les Amériques environ 85 % de leurs niveaux de 2019, et l’Asie-Pacifique n’a retrouvé que 54 % de son niveau d’avant la pandémie, mais la tendance à la hausse devrait s’accélérer maintenant que la plupart des destinations ont rouvert, en particulier la Chine”, apprend-on.

On se réjouit évidemment de tels résultats, mais la prudence demeure, selon l’OMT. “Ce début d’année illustre une fois encore la capacité incomparable qu’a le tourisme de rebondir. En bien des endroits, on est proche, voire au-dessus des niveaux d’arrivées d’avant la pandémie, se félicite le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili. Nous devons néanmoins rester vigilants face aux défis tels que l’insécurité géopolitique, les pénuries de personnel et l’impact potentiel de la crise du coût de la vie sur le tourisme, en veillant à ce que pendant son redressement, le tourisme soit à la hauteur de ses responsabilités. On s’attend à ce que, de plus en plus, les touristes fassent davantage attention au rapport qualité-prix et voyagent plus près de chez eux. L’incertitude provoquée par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et la montée d’autres tensions géopolitiques continuent aussi de représenter des risques baissiers.”