Des vacances à moindre coût ? Ces destinations ensoleillées à découvrir pendant le mois de juin

“Le printemps est une période de voyage idéale quand il ne faut pas tenir compte des vacances scolaires : nature magnifique, températures pas trop élevées, moins de monde et prix de basse saison. Avec le nouveau calendrier scolaire, mai devient peu à peu une période de haute saison. Par conséquent, juin est plus que jamais la période où le rapport qualité-prix est le plus intéressant, assure le tour-opérateur Tui Belgium. De nombreux hôteliers accordent des réductions supplémentaires qui permettent de partir à moitié prix.”

Offres de dernière minute

”Juin est historiquement le mois le plus compliqué pour les organisateurs de voyages, pointe Frank Bosteels, porte-parole de Connections. C’est le moment des communions, mariages et autres fêtes de famille, sans oublier les examens.” Exit, donc, logiquement, les familles avec enfants en âge scolaire. Principalement. Le responsable poursuit : “Les Belges ont manifestement retrouvé le goût des voyages. Les organisateurs de voyages dont nous faisons partie se réjouissent de belles progressions en termes de réservations mais cette tendance est absente pour un seul mois, celui de juin. Là où les vacanciers ont déjà massivement sécurisé leurs vacances pour juillet et août et où les disponibilités fondent comme neige au soleil, juin demeurera sans doute le seul moment où l’on peut encore faire de bonnes affaires en dernière minute.” Ceci dit, Connections, confiant, table fermement sur ces réservations de dernière minute pour atteindre une croissance d’au moins 30 % par rapport à juin 2022, “voire plus mais cela dépendra aussi de la météo”.

Quant à Sunweb, il précise pour sa part que “pour les départs de juin, nous allons certainement avoir des offres de dernière minute, mais pas autant que les années précédentes car les réservations se font plus rapidement que par le passé”.

Grèce et Italie très prisées...

”La demande étant plus forte en mai, juin devient une période encore plus creuse qu’avant et les hôteliers qui n’ont aucun problème à remplir leurs hôtels en mai risquent de se retrouver avec trop de chambres libres en juin”, indique encore Tui Belgium, qui souligne : “Toutes les destinations en Méditerranée sont cette fois ouvertes et la concurrence est donc plus forte alors que la demande du marché est plus faible.”

Mais attention, toutes les destinations ne proposent pas des prix brasés, préviennent les professionnels. La Grèce et l’Italie, particulièrement prisées cette année, “pourraient déjà afficher “complet” pour toute la saison d’ici quelques semaines”, dit Tui Belgium. Le tour-opérateur pointe des disponibilités plus importantes en Espagne, Turquie et Égypte, “ce qui permet des déductions plus élevées” et des “bonnes affaires à saisir du côté des destinations exotiques comme le Cap-Vert, la République dominicaine ou Cuba, où le mois de juin est de loin le mois de vacances le plus avantageux.”