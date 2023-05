Tourisme: ce projet européen sur les voyages à forfait qui pourrait profiter aux voyageurs

C’est sur base de ce cas de figure que la Commission européenne réfléchit actuellement à une réforme de la directive sur les voyages à forfait. Une des recommandations actuellement sur la table est la limitation des acomptes à 20 % de la somme totale du voyage, pour un paiement total à partir du 28e jour avant le départ. Actuellement, chaque tour-opérateur choisit sa manière de travailler. Le plus souvent, ceux-ci fonctionnent avec des paiements par tranche.

Ce qu’il est important de préciser, c’est que les tour-opérateurs et agents de voyages doivent payer les différents prestataires d’un voyage des mois avant le départ. Ce nouveau règlement risque donc de poser problème à certains si cette directive devait s’appliquer. Pourtant, elle est déjà d’application en Allemagne et en Autriche, qui fonctionne déjà avec cette règle des 20 % d’acompte. “Limiter les acomptes aurait pour conséquence une augmentation des prix, contribuerait à 'dépackager' les offres des voyagistes”, indique le site spécialisé Pagtour.

Il se pose également la question de l’intérêt d’un tel dispositif pour le marché belge. Si les clients y verraient un moyen de diminuer la pression sur le paiement de leurs vacances, ils sont déjà protégés financièrement en cas de faillite d’un TO ou d’une agence de voyages. “Eric Drésin, secrétaire général de l’Association européenne des agents de voyages et des tour-opérateurs (ECTAA), a donc invité les entreprises touristiques européennes, petits TO et grands groupes touristiques tels Disneyland Paris et le Club Med, à faire remonter leurs avis sur la question des acomptes, à écrire directement à la Commission européenne pour partager leur cas concret et leurs arguments. Pour l’ECTAA, le dossier devient en effet urgent : les discussions sur la limitation des acomptes devraient entrer dans une phase décisive dans les prochains mois”, apprend-on encore.