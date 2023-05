Destinations, budget, type de séjour : voici les grandes tendances pour vos vacances d’été

Les intentions et la durée des voyages

”70 % des Belges déclarent qu’ils partiront en voyage cet été, soit une petite diminution de 1 point par rapport à 2022. Pour rappel, l’année passée avait connu une forte augmentation après la crise du Covid-19. Le taux actuel est un des plus élevés de ces dernières années, apprend-on. Les vacances de courte durée (maximum 1 semaine) se maintiennent au niveau de 2022 (39 % des voyageurs) tandis que les vacances de 2 semaines augmentent de 4 points (38 %). Les vacances de 3 semaines ou plus connaissent une baisse de 4 pts (23 %).”

​La crise pèse tout de même sur les vacances

Si les Belges sont enthousiastes à l’idée de partir et sont prêts à y mettre de l’argent, certains ont tout de même dû faire le choix de ne pas partir. "Chez les Belges qui déclarent ne pas partir en vacances cet été (30 %), les principales raisons évoquées sont d’ordre financier (76 %, soit 12 points de plus qu’en 2022).”

Les destinations et les types de séjour

”77 % des Belges déclarent passer leurs vacances d’été en Europe, soit 2 points de moins qu’en 2022. Les destinations comme l’Asie ou le Moyen-Orient augmentent d’un point (10 %). L’Amérique du Nord attire 2 % des voyageurs (-1 pt).​​​ Parmi les destinations les plus populaires des Belges, nous trouvons invariablement la France (29 %, -1 pt), la Belgique (26 %, -1 pt), l’Espagne (18 %, -4 pts), l’Italie (13 %, +2 pts) et les Pays-Bas (8 %, -1 pt)”, précise le baromètre.

Pour les logements, les séjours à l’hôtel redeviennent à la mode. “Ils retrouvent leur popularité d’avant la crise du coronavirus (51 %, +4 pts), ainsi que les locations de vacances en maison ou appartement (34 %, +5 pts). 18 % des vacanciers choisissent de loger chez des amis, de la famille ou dans leur seconde résidence.”

Le budget moyen… diminue !

C’est assez surprenant vu le contexte, mais cela prouve aussi que les Belges changent certaines habitudes pour pouvoir partir. “Le budget vacances moyen des Belges pour cet été (c.à.d. la moyenne de tous les types de compositions de ménages) diminue de 4,7 % (après une hausse de 15 % l’année passée) pour se situer à 2 182 € (vs. 2 289 € en 2022). À noter que cette année, les budgets vacances les plus bas (< 1 000 €) sont légèrement plus nombreux qu’en 2022 (24 %, +3 pts) alors que les budgets vacances les plus élevés (> 2 500 €) sont en diminution (27 %, -3 pts).”

Aussi, l’inflation a un impact direct sur les vacances des Belges. “Ce facteur influence environ un quart des Belges dans leur choix du nombre de destinations ou du type de logement (26 %), de la distance du voyage (24 %), ou du budget consacré aux activités et sorties (21 %).​”