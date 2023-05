En pratique, le train quitte Bruxelles-Midi et Anvers-Central à 19 h 22 et 20 h 01 respectivement le lundi, le mercredi et le vendredi. Le voyage se termine le lendemain à 9 h à Berlin Hauptbahnhof. Les retours ont lieu le dimanche, le mardi et le jeudi à 20 h 30. Le lendemain matin, les voyageurs sont de retour sur le sol belge, à 8 h 43 à Anvers et à 9 h 27 à Bruxelles. Durant le voyage aller, des arrêts sont prévus à Roosendaal, Rotterdam, La Haye, Amsterdam, Amersfoort, Deventer et Bad Bentheim. Le trajet retour en compte deux de moins : le train ne s’arrête ni à Amersfoort ni à La Haye.

Et au niveau financier ? “Les voyageurs peuvent choisir entre des places assises (six par compartiment), des couchettes (six par compartiment également) et des lits (trois par compartiment). Il est également possible de privatiser des compartiments ou d’opter pour un compartiment avec uniquement des passagères. Au niveau des tarifs, vous avez une place assise à partir de 49 € par trajet, une couchette à partir de 79 € par trajet et un lit à partir de 109 € par trajet. Le petit-déjeuner est inclus dans le prix des couchettes et des lits”, apprend-on.