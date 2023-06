Quelle carte de crédit glisser dans votre portefeuille pour les vacances? Avantages, inconvénients, frais, assurances… On fait le point!

À lire aussi

Sur le site de Top Compare, vous pourrez retrouver l’ensemble des avantages liés aux cartes de crédit. “Pour plus de clarté, nous indiquons chacune de ces couvertures dans les détails des cartes. Ce que nous appelons “Assurance voyage” correspond donc ici aux soins médicaux d’urgence, et au rapatriement. Un bon angle d’approche pour choisir quelle carte correspond le mieux à vos besoins serait le choix du ou des pays de destination. Par exemple, les soins médicaux aux USA étant ce qu’ils sont, il vaudra mieux privilégier une carte avec une assurance médicale qui couvre des montants importants. Un pays comme le Costa Rica, où les routes ne sont pas toujours en bon état, nécessitera plutôt une carte avec une assurance qui couvre les réparations de véhicules et les pneus crevés…”

Un autre angle qui pourrait être intéressant est le profil des voyageurs. “Un(e) chef(e) de famille nombreuse n’a pas forcément les mêmes besoins qu’un voyageur solitaire ou un jeune couple. Par exemple, en cas d’annulation d’un logement. Certaines cartes, comme l’American Express Platinum ou Gold sont extrêmement complètes en termes d’avantages et d’assurances voyages. Mais peuvent coûter relativement cher et sont donc plutôt recommandées aux voyageurs réguliers qui pourront amortir leur coût.”

En fonction des différents profils de voyageurs, Top Compare nous dresse son palmarès des meilleures cartes. Bien sûr ce ne sont que des suggestions. Tout dépend du budget de chacun, de la fréquence des voyages, de la destination (Il peut y avoir des frais, surtout hors UE) , etc.

Voyageurs très réguliers

American Express Platinum ou Gold : une carte qui n’est pas donnée (780 € /an pour la Platinum), mais qui offre la plus haute couverture avec un montant de 20 000 € en cas d’annulation et jusqu’à 500 000 € pour l’assurance voyage. Bagages (1 500 €), véhicule (75 000 €), assistance aux personnes (3 millions d’euros), fraude lors d’achats en ligne (20 000 €). Réductions, avantages (300 € dans une sélection de restos), accès au lounge des aéroports, programme miles, etc.

Beobank Premium Flying Blue World Mastercard : pour 75 € par an, la couverture reste intéressante, tant pour l’annulation (6 000 €) que pour l’assurance voyage (250 000 €). Un cadeau de 3 500 miles est offert au premier achat ainsi qu’un mile à chaque euro dépensé. La couverture couvre aussi les bagages (650 €), le véhicule (1 000 €)

Familles

Brussels Airlines Premium American Express : pour un coût de 150 € par an, la carte vous offre une couverture annulation (5000 €), voyage (250 000 €) et bagages (750 €), ainsi qu’une protection achats (2 000 €). Pour chaque euro dépensé, vous recevez 1,5 mile.

Carrefour Visa Gold (pour leurs assurances annulation adaptée aux familles) : gratuite la première année, ensuite 39 € par an, cette carte vous couvre en annulation (7 500 €), en voyage (150 000 €) et pour vos bagages (4 375 €). La carte vous offre aussi des réductions chez Carrefour, jusqu’à 10 % sur vos achats.

Voyageur solo ou jeune couple

Keytrade Bank Visa Platinum : gratuite, elle offre une couverture en annulation (5 000 €), voyage (200 000 €), assistance aux personnes (25 000 €), bagages (250 €), et achats (5000 €) et achats en ligne (1500 €).