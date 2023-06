Comment Airbnb veut faire la guerre aux fêtards

De nombreuses villes ont ainsi légiféré pour éviter la concurrence déloyale entre les différents acteurs du marché, mais cela n’empêche pas certaines dérives. Il n’est pas rare qu’un logement soit loué non seulement en vue d’y loger, mais aussi pour y organiser des soirées. Et ce ne sont pas seulement des touristes qui profitent d’un séjour pour faire la fête, mais aussi parfois des locaux qui louent un espace pour inviter des amis, avec les problèmes que cela engendre : nuisance, dégâts, etc.

Pour faire face à cela, Airbnb a lancé un projet pilote pour lutter contre ces fêtes non autorisées. De quoi soulager les voisins, mais aussi les prioritaires qui stipulent pourtant que les fêtes ne sont pas autorisées lors de la location. Après un projet pilote lancé outre-Atlantique, l’outil est désormais lancé en France, avant d’aller attaquer de nouveaux marchés.

"Ce dispositif introduit une série de mesures permettant d’identifier et d’empêcher les réservations présentant un risque. Cette technologie analyse le niveau de risque à l’aide de multiples facteurs relatifs au compte du voyageur et à sa demande de réservation”, annonce Airbnb.

Mais quels sont ces facteurs ? On retrouve notamment l’historique des évaluations du voyageur, la durée du séjour ou bien encore la distance entre le domicile du voyageur et la ville où est située l’annonce. Selon Airbnb, on observe une baisse de 48 % des signalements depuis le lancement du projet pilote il y a deux ans. ” Grâce aux améliorations apportées, comme ce nouvel outil d’analyse des réservations, nous espérons contribuer à réduire encore davantage le nombre de signalements”, lit-on encore.