Guerre des transats, cadeau à ramener, selfies, … : les 5 mauvaises habitudes qui énervent le plus les touristes belges durant leurs vacances

1. La guerre des transats

”Même si nous sommes les premiers à nous plaindre de cette vilaine habitude, nous ne pouvons pas nous empêcher d’étaler notre serviette sur les transats avant l’aube pour revendiquer la meilleure place 'parce que tout le monde le fait'. Vous êtes plutôt matinal ? Plus vous arrivez tôt aux transats, meilleures sont les places. Vous préférez faire la grasse matinée ? Prévoyez alors une activité à faire le midi afin d’être de retour à l’hôtel dans l’après-midi. La chance est grande que des transats se soient libérés. Ou optez pour une chambre avec un balcon (spacieux) afin de profiter du soleil.”

2. Squatter la porte d’embarquement

”'Pourquoi tous ces gens trépignent-ils devant la porte d’embarquement alors qu’elle n’est même pas encore ouverte ?' À peine vous êtes-vous fait cette réflexion que deux minutes plus tard, vous vous retrouvez vous-même dans la file 20 minutes avant le début de l’embarquement. Presque toutes les compagnies aériennes proposent une app qui vous permet de suivre votre vol (détails). Activez les notifications et essayez de tuer le temps à l’aéroport en faisant du shopping ou en dégustant quelque chose (et non en faisant la file).”

3. Acheter des bibelots de voyage

”Car bien sûr, comment ne pas craquer pour ce petit aimant du drapeau grec ou de la danseuse de flamenco espagnole qui sera parfait sur la porte du frigo. Vous devez faire face à des vendeurs insistants ? Dites poliment non et passez votre chemin. S’ils continuent à vous parler, n’hésitez pas à leur redire. C’est le signal clair de vous laisser tranquille. Vous avez quand même envie de rapporter quelques souvenirs ? Avant de partir, réfléchissez à ce que vous aimeriez offrir pour être sûr de choisir des cadeaux utiles.”

4. Prendre des selfies partout

”Que nous soyons devant un monument historique ou en train de déguster un cocktail, nous avons toujours notre téléphone à portée de main pour immortaliser ces moments. Et il faut bien l’admettre : il est parfois plus important de montrer à quel point nous passons de chouettes vacances que de se souvenir de l’instant. Prendre des photos est certes important, mais profiter de ses vacances l’est encore plus ! Convenez avec vos compagnons de voyage d’une photo par jour, ce qui vous évitera de prendre la même photo avec tout le groupe.”

5. Manger dans les “pièges à touristes”

”Non, c’est un attrape-touriste, ça se voit tout de suite !” Même si nous pensons avoir compris, nous sommes nombreux à tomber dans le panneau encore et encore. Il est difficile de déceler quel bar ou restaurant peut se targuer d’être vraiment authentique. La solution ? Demandez à plusieurs locaux des conseils sur les endroits où manger ou vérifiez sur Internet les restaurants que vous pouvez trouver à proximité. Une fois arrivé au restaurant, le mieux est de demander une spécialité locale typique.”