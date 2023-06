Tourisme : tout savoir sur les traceurs GPS à installer dans sa valise

Qu’on se le dise, tout cela a permis d’assouplir nos voyages. Mais une crainte persiste, celle de perdre sa valise. On y a tous déjà pensé en la laissant partir sur un tapis roulant, “pourvu qu’elle arrive bien à destination”. Certains l’ont déjà connu et s’il s’agit parfois d’une erreur de vol et d’une arrivée quelques jours plus tard à bon port, d’autres disparaissent purement et simplement.

Depuis quelques années, des outils sont disponibles sur le marché pour tracer sa valise via une puce GPS qui permet de suivre en temps réelle le trajet de ses bagages, et donc de savoir où elle se trouve quand on l’annonce perdue. Apple a créé l’Airtag, qui sonne comme le nom le plus connu du marché, mais ce type d’appareil est disponible dans de nombreuses versions. On peut en trouver pour une petite quinzaine d’euros pour les modèles d’entrée de gamme. Attention, ceux-ci fonctionnent surtout pour les bagages en cabines, puisque la portée est relativement courte. On parle surtout ici d’éviter des vols quand vous êtes en possession de la valise.

Et pour les bagages en soute ? Certaines valises possèdent des systèmes intégrés, mais le prix du bagage va évidemment avec (plusieurs centaines d’euros dans certains cas). Il faut alors se tourner vers des modèles qui doivent avoir deux qualités principales : la portée du signal et l’autonomie de la batterie. Certains ne dépassent pas 24 à 48h, ce qui réduit les possibilités de retrouver sa valise perdue.

Et quid de la valeur légale ou administrative ? On ne fait pas n’importe quoi avec une puce GPS. Interdiction formelle de le placer à l’insu d’une personne dans sa valise pour la surveiller. C’est punissable légalement. En ce qui concerne la perte ou l’égarement d’une valise dans un aéroport ou par une compagnie, ces puces peuvent évidemment servir à retrouver son bien. Mais cela n’oblige pas la compagnie à tout mettre en œuvre pour retrouver la valise d’un voyageur. Il faudra donc tomber sur la bonne personne pour régler le problème en vitesse.