Cet été 2023, pour vos vacances, ne jouez pas trop la carte des séjours last-minute: voici pourquoi ils n’ont plus la cote

Et face à cette ruée sur les vacances combinée à un été raboté par le nouveau calendrier scolaire, ceux qui ont l’habitude de profiter des offres last minute vont avoir de mauvaises surprises. Les offres seront moins nombreuses sur le marché et les offres seront de facto moins intéressantes financièrement. “L’été s’annonce bon et nous avons enregistré énormément de réservations, confirme Sarah Saucin, porte-parole de TUI. En parallèle, tous les autres marchés ont bien repris et il y a moins de promotions que d’habitude. Cela va être très difficile de trouver quelque chose en Italie, en Grèce, au Portugal et mêmes dans les Canaries, ou alors il ne faudra pas être trop difficile et aller vers des hôtels moins bien cotés et ne pas viser une chambre familiale.”

Il reste tout de même l’une ou l’autre destination où l’offre est plus large, comme la Turquie et la Tunisie. “Je pointerais deux destinations où il y aura encore beaucoup de places, et donc des prix intéressants. D’abord la Tunisie qui a assoupli plus tard que les autres ses règles Covid. Les hôteliers pleurent pour avoir des clients et il va y avoir de belles offres, nous expliquait récemment Pierre Fivet, administrateur de l’ABTO, l’Association belge des tour-opérateurs. C’est un peu le cas pour le Maroc aussi, d’ailleurs. L’autre pays qui va proposer de belles offres, c’est la Turquie. Ils souffrent un peu de l’absence des touristes russes, et même du tremblement de terre dévastateur que le pays a connu.”

De son côté, Sarah Saucin pointe également l’Égypte, le Cap-Vert ou encore l’île de Fuerteventura (Canaries).

