Près de la moitié des voyageurs (42%) partiront plus d'une fois cette année. Ce sont principalement les jeunes âgés entre 18 et 24 ans qui prévoient de partir en vacances: 72% d'entre eux disent vouloir voyager.

Environ une personne sur trois veut dépenser moins d'argent que l'année dernière, en économisant principalement sur l'Horeca et les excursions, et 12% des voyageurs affirment qu'ils dépenseront plus. Pour 37% d'entre eux, le budget de voyage ne changera pas. Enfin, 21% des voyageurs n'ont pas encore fixé leur budget.

Pour les Belges qui se rendent à l'étranger, huit sur dix choisissent de rester en Europe. La France (42%) est la destination phare des voyageurs, devant l'Espagne (24%) et l'Italie (16%). Seulement 15% comptent se rendre en dehors du continent européen et environ quatre sur dix d'entre eux optent pour un voyage en Afrique.

Pour ceux qui restent en Belgique, la Côte est la destination privilégiée de 62% des répondants et environ un sur trois opte pour les Ardennes.

Avec 53%, le mois de juillet est le plus populaire pour partir en vacances, bien que de nombreuses personnes âgées de plus de 65 ans choisissent de voyager en dehors des congés scolaires en raison de l'affluence et des prix.

Par ailleurs, 10% des sondés disent voyager seuls. Près d'un Belge sur cinq (19%) choisit de voyager avec des amis et, parmi les jeunes, ce taux monte à 37%.