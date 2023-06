Au cœur du Val d’Arly : l’authenticité baskets aux pieds

Le bâtiment respire à la fois l’authenticité, avec une imposante structure datant de 1886 entièrement conservée, et la modernité, avec une isolation phonique étonnante et une quasi autonomie énergétique. Au-dessus des quatre chambres superbement rénovées, le restaurant à l’architecture suscitant l’émerveillement propose une carte réduite mais dont les produits sont issus soit du maraîcher du propriétaire ou du circuit court.

Le Toî du Monde, une ancienne ferme rénovée avec goût à Flumet, entre modernité et authenticité. ©©Toî du Monde

Un exemple inspirant de ce que le Val d’Arly, coincé entre Megève et Albertville, peut offrir à ceux qui prennent le temps de s’y arrêter pour un séjour où la seule invitation à courir vient des innombrables sentiers proposant de s’aventurer sur le territoire de l’une des quatre stations-villages qui le composent : Flumet, Crest-Voland, Notre-Dame-De-Bellecombe et la Giettaz (prononcé la Giett’).

Un territoire historiquement façonné par l’agriculture mais aussi le tourisme que nous avons pris l’option de découvrir baskets aux pieds, entre randonnée sportive et trail.

Une Grande Bambée aux multiples visages

Si l’UTMB du Chamonix voisin est l’événement phare de la planète trail, le Val d’Arly aimerait se faire une place de choix dans l’esprit des sportifs dans les années à venir. L’événement “La Grande Bambée”, qui propose un parcours d’un total de 44 km pour 2700 mètres de dénivelé positif, doit l’aider à y parvenir.

guillement "Réussir à faire identifier le Val d’Arly comme une destination trail"

Organisé le 3 septembre en 2023, il apparaît comme très costaud sur le papier. Mais il peut être couru partiellement, avec une Petite Bambée de 16 km (920 D +) ou une Bambée de 28 km (1720 D +). Une trace, parmi tant d’autres dans le Val d’Arly, qui se parcourent également en toute liberté tout au long de la saison estivale. En deux jours idéalement si vous le faites en marchant, tous les formats partant du cœur du village de la Giettaz siégeant aux pieds des falaises.

“Un événement jeune mais en pleine croissance et qui doit permettre d’identifier le Val d’Arly comme une destination trail”, souligne Stanislas Tochitch, directeur de Val d’Arly Mont-Blanc.

Au coeur de La Grande Bambée ©©Jérémie Bouchex-Bellomié

Cet itinéraire est révélateur de ce qu’est le territoire : varié et adapté à tous les niveaux de pratique. On y trouve à la fois des forêts humides aux allures d’Ardenne belge comme des murs à la fois longs et très pentus comme seule la montagne peut en proposer. Mais surtout de superbes vues dégagées sur la Chaîne des Aravis ou le Mont-Blanc une fois qu’on est parvenu à prendre un peu d’altitude. Pour en venir à bout en randonnant, il faut aimer se dépasser.

Avec plus de bouquetins croisés que de passants sur le parcours, le caractère préservé du Val d’Arly n’est pas qu’un simple slogan pour autant qu’on veuille s’éloigner des terrains occupés par les infrastructures de ski alpin.

"Il est facile d’aller à la rencontre des personnes qui font partie du territoire du Val d'Arly."

Au plus près de l’activité locale

L’authenticité du Val d’Arly se retrouve aussi chez les gens que l’on y croise. Pas les touristes, peu nombreux, sur les sentiers donc. Mais la région vit et les locaux vous accueillent avec un sourire comme on n’en retrouve pas toujours ailleurs. “On n’est jamais très loin des troupeaux ou des agriculteurs ici”, nous glisse Sébastien Gérard, traileur aguerri et accompagnateur en montagne pour cinquième élément. “Si vous souhaitez éveiller un peu votre curiosité en même temps que pratiquer le trail ou la randonnée, il est facile d’aller à la rencontre de toutes ces personnes qui font partie du territoire. C’est quelque chose que j’apprécie particulièrement ici. ”

L’occasion, par exemple, de saluer en cours de route un éleveur de moutons ou, après une journée sur les sentiers, d’aller rendre visite à l’une des exploitations faisant partie de la coopérative fruitière du Val d’Arly.

Quatre raisons de venir randonner et courir dans le Val d’Arly

Un territoire varié et préservé

Le terrain de jeu dans le Val d’Arly, situé entre 520 et 2611 mètres d’altitude, peut à la fois être ombragé ou dégagé. On peut se balader sous des forêts d’épicéas rafraîchissantes tout comme grimper vers des zones d’alpage où l’on profite de paysages exceptionnels, notamment sur le Mont-Blanc ou la Chaîne des Aravis. Il y en a pour tous les goûts et les niveaux. Avec une authenticité préservée qui invite à la déconnexion.

Des rendez-vous sportifs pour tous

La Grande Bambée et ses 44 km pour 2700 D +, dont la troisième édition aura lieu le 3 septembre prochain, est amenée à prendre de l’ampleur et a attiré un public au-delà du territoire local. Outre cet événement, le Val d’Arly accueille également chaque année à la fin du mois de juin l’Arly Cimes Trail, sur 13 ou 23 km, au départ de Crest-Voland.

L'Arly Cimes Trail. ©Pierre Guilbaud

Une multitude d’itinéraires

Outre la Grande Bambée, le Val d’Arly regorge d’itinéraires. En famille, il est possible de rejoindre certains sommets du versant nord via les télésièges ouverts en été. Mais si vous êtes amateurs de nature complètement préservée, optez pour le versant sud, porte d’entrée vers les Aravis. Notamment celle de la croix Cartier et de la Croix Stata, itinéraire de 9,5 km pour 520 mètres de D + au départ de Saint-Nicolas-la-Chapelle, qui offre à la fois un résumé de la diversité de la région et une vue grandiose sur le Mont-Blanc en son sommet. Plus accessible, les sentiers thématiques. Comme celui des Arpelières (3,6 km) au cœur d’une réserve naturelle ou, plus ludique, le passage par les Passerelles des Vardaches.

Le sentier des Arpelières, à faire en famille. ©@Val d'Arly

Un foodtruck à 1930 mètres d’altitude

Au sommet de la tête Torraz, à 1930 mètres d’altitude, vous trouvez une ancienne cabine téléphérique au rouge éclatant. Elle a été transformée en cuisine pour devenir un foodtruck d’altitude logiquement dénommé le 1930. La convivialité de son exploitant et le point de vue exceptionnel qu’offre le lieu font du site un point de passage incontournable. Situé sur la trace de la Grande Bambée, il est aussi accessible en télésiège.

Un foodtruck à 1930 mètres d'altitude. ©©Office de Tourisme du Val d'Arly

Comment se rendre dans le Val d’Arly