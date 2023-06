Bali, Thaïlande, États-Unis,… : les Belges sont de plus en plus intéressés par les voyages en dehors de l’Europe cet été

Chaque année, Google répertorie les destinations les plus consultées sur Google Flights pour l’été. L’année dernière, ce sont les destinations européennes et à proximité de l’Europe qui ont remporté la partie et plus précisément Istanbul en Turquie, Malaga et Barcelone en Espagne qui se sont hissées sur le podium. Et celles-ci en avaient besoin à la suite des pertes subies par l’industrie du tourisme dans ces régions et provoquées par le coronavirus.